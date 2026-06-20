ترامب: لن نفرض رسوماً على مضيق هرمز إلا في حال تعثر المفاوضات

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لن تفرض أي رسوم على المرور عبر مضيق هرمز خلال وقف إطلاق النار مع إيران الذي يمتد 60 يوما أو بعده "إلا إذا فرضتها الولايات المتحدة في حال فشل محادثات السلام".
واعتبر أن هذه الرسوم، حال فرضها، ستكون "مقابل الخدمات المقدمة باعتبارها الملاك الحارس لدول الشرق الأوسط، بهدف تعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية".
ومن المرتقب أن يجري وفدان أميركي وإيران مفاوضات في سويسرا، غدا الأحد.