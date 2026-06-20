ترامب: لن نفرض رسوماً على مضيق هرمز إلا في حال تعثر المفاوضات

أكد الرئيس الأميركي ، أنه لن تفرض أي رسوم على المرور عبر خلال وقف إطلاق النار ‌مع الذي يمتد 60 يوما أو ‌بعده "‌إلا إذا فرضتها في حال فشل محادثات السلام".

واعتبر أن هذه الرسوم، حال فرضها، ستكون "مقابل الخدمات المقدمة باعتبارها الملاك الحارس لدول ، ‌بهدف تعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية".

ومن المرتقب أن يجري وفدان أميركي وإيران مفاوضات في ، غدا الأحد.