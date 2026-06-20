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عربي-دولي

محادثات أميركية إيرانية في سويسرا... ملفات النووي والعقوبات وهرمز على الطاولة

Lebanon 24
20-06-2026 | 23:04
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محادثات أميركية إيرانية في سويسرا... ملفات النووي والعقوبات وهرمز على الطاولة
محادثات أميركية إيرانية في سويسرا... ملفات النووي والعقوبات وهرمز على الطاولة photos 0
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تنطلق، الأحد، أولى جولات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع "بورغنشتوك" السويسري، بعد اكتمال وصول الوفدين الأميركي والإيراني، وتحرك وفود أخرى للمشاركة في الاجتماعات.
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وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن المحادثات الفنية ستبدأ بمشاركة ممثلين عن واشنطن وطهران، إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر، في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، والتي تمهد لمسار تفاوضي يمتد 60 يوماً، مع إمكان تمديده باتفاق الطرفين.

ووصل الوفد الأميركي إلى سويسرا برئاسة المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما يترأس الوفد الإيراني رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، ويضم وزير الخارجية عباس عراقجي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، ونائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي باقري، إلى جانب مسؤولين في ملفات الطاقة والنفط والخارجية.

وفي موازاة ذلك، توجه نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى سويسرا للمشاركة في الاجتماعات، فيما غادر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إسلام آباد على رأس وفد يضم قائد الجيش المشير عاصم منير للمشاركة في جهود الوساطة.

ومن المنتظر أن تركز الجولة الأولى على وضع الإطار التنفيذي للمفاوضات وآليات تنفيذ مذكرة التفاهم، إضافة إلى البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات، وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وجاء انعقاد المحادثات بعد تطورات إقليمية متسارعة، إذ أعلنت إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان، بعدما كانت طهران قد ربطت مشاركتها بالحصول على ضمانات تتعلق بوقف العمليات العسكرية هناك، قبل أن تؤكد استعدادها للمشاركة عقب تثبيت التهدئة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين إقليميين أن الولايات المتحدة تسعى إلى خروج الاجتماعات بدعوة إيرانية لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المواقع النووية الإيرانية، كخطوة أولى لبناء الثقة.

وأضاف الموقع أن واشنطن أبدت استعدادها للسماح لإيران بالوصول إلى جزء من أموالها المجمدة، شرط استخدامها في الأغراض الإنسانية وشراء المواد الأساسية.

في المقابل، شددت طهران على أن نجاح المحادثات يبقى مرتبطاً بتنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الوفد الإيراني سيطالب بتنفيذ التعهدات الواردة في مذكرة التفاهم، محذراً من أن الاتفاق سيكون "في خطر" إذا لم يلتزم الطرف الآخر بما تعهد به.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار التوتر في مضيق هرمز، بعدما أعلنت إيران إعادة إغلاقه أمام الملاحة، فيما أكدت القيادة المركزية الأميركية استمرار حركة السفن التجارية وتأمين عبور الملاحة عبر الممر البحري الاستراتيجي.

وتشكل محادثات "بورغنستوك" أول اختبار عملي لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وسط ترقب لما إذا كانت الجولة الأولى ستفتح الطريق أمام مفاوضات أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات، وترتيبات الأمن الإقليمي. (سكاي نيوز)
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