خطر قاتل.. لعبة للاطفال تُسحب من الأسواق

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وبحسب مجلة "People"، يشمل السحب لعبة "GOPO Toys pull string teething toys"، التي بيعت عبر "أمازون"، وذلك بسبب "خطر الإصابة الخطيرة أو الوفاة نتيجة الاختناق"، وفق ما أعلنت اللجنة الخميس 18 حزيران.وقالت لجنة سلامة إن اللعبة لا تلتزم بالمعايير الإلزامية الخاصة بهذا النوع من المنتجات، لأن الخيوط المصنوعة من السيليكون أصغر وأطول من الحد المسموح به.وأوضحت اللجنة أن هذه الخيوط قد تصل إلى مؤخرة حلق الطفل وتعلق هناك، ما قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس ويجعلها خطراً قاتلاً للاختناق.وحتى 18 حزيران، قالت اللجنة إنها تلقت 3 بلاغات عن وصول خيوط اللعبة إلى مؤخرة حلق أطفال، ما تسبب بحالات اختناق أو ضيق في التنفس.وتأتي اللعبة على شكل قرص بلون أبيض مائل إلى العاجي، وفي وسطها كرة رمادية تمر عبرها 6 خيوط سيليكون متعددة الألوان، إضافة إلى 7 أزرار طرية. ويحمل غلاف المنتج اسم العلامة وعبارة "Pull String Toy"، فيما تظهر على الجهة الخلفية أرقام الدُفعات المشمولة بالسحب: 250905 و250530 و250120 و240315 و231005 و230610.ويشمل السحب أكثر من 70 ألف وحدة من المنتج، بيعت عبر "أمازون" بين آب 2023 وآذار 2026، بأسعار تراوحت بين 11 و15 دولاراً.ودعت اللجنة المستهلكين الذين اشتروا اللعبة إلى إبعادها فوراً عن الأطفال والتوقف عن استخدامها، ثم التواصل مع شركة "GOPO Toys" للحصول على استرداد كامل للمبلغ.