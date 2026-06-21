بسبب المتطرفين.. إدارة ترامب تفتح قنوات اتصال غير رسمية مع المعارضة الإسرائيلية

تتصاعد حدة التباينات بين واشنطن
وتل أبيب وسط أزمة ثقة متزايدة بين البيت الأبيض
وحكومة بنيامين نتنياهو. ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن مصدر مقرّب من الإدارة الأميركية، أن واشنطن ستطلب قريباً من إسرائيل
سحب قواتها من جنوب لبنان
، مما يضع نتنياهو في مأزق بالغ الصعوبة.
وتأتي الضغوط الأميركية تماشياً مع بنود الاتفاق الأميركي الإيراني
الذي ينص بنده الأول على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان
، وضمان سيادته. في المقابل، يرفض وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية
وقف العمليات، متمسكين باستمرار الاحتلال
العسكري للجنوب اللبناني.
وفي تحرك لافت، كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية عن إجراء مسؤولين في إدارة ترامب
اتصالات غير رسمية مع قادة المعارضة
، تحديداً رئيس حزب
"معا" نفتالي بينيت، وزعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت، لبناء "أنظمة ثقة جديدة" تحسباً لتغيير حكومي محتمل، في ظل قلق واشنطن من المتشددين في ائتلاف نتنياهو.
تتزامن هذه التطورات مع استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف"، أظهر قدرة المعارضة على الإطاحة بنتنياهو وتشكيل حكومة جديدة بحصولها على 61 مقعداً في الكنيست مقابل 49 لمعسكره، مع صعود مطرد لحزب آيزنكوت (21 مقعداً) ليتساوى مع حزب "الليكود" الحاكم.