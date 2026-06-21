بسبب المتطرفين.. إدارة ترامب تفتح قنوات اتصال غير رسمية مع المعارضة الإسرائيلية

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تتصاعد حدة التباينات بين وتل أبيب وسط أزمة ثقة متزايدة بين وحكومة بنيامين نتنياهو. ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن مصدر مقرّب من الإدارة الأميركية، أن واشنطن ستطلب قريباً من سحب قواتها من ، مما يضع نتنياهو في مأزق بالغ الصعوبة.وتأتي الضغوط الأميركية تماشياً مع بنود الاتفاق الأميركي الذي ينص بنده الأول على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها ، وضمان سيادته. في المقابل، يرفض وزراء اليمين المتطرف في الحكومة وقف العمليات، متمسكين باستمرار العسكري للجنوب اللبناني.وفي تحرك لافت، كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية عن إجراء مسؤولين في إدارة اتصالات غير رسمية مع قادة ، تحديداً "معا" نفتالي بينيت، وزعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت، لبناء "أنظمة ثقة جديدة" تحسباً لتغيير حكومي محتمل، في ظل قلق واشنطن من المتشددين في ائتلاف نتنياهو.تتزامن هذه التطورات مع استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف"، أظهر قدرة المعارضة على الإطاحة بنتنياهو وتشكيل حكومة جديدة بحصولها على 61 مقعداً في الكنيست مقابل 49 لمعسكره، مع صعود مطرد لحزب آيزنكوت (21 مقعداً) ليتساوى مع حزب "الليكود" الحاكم.