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عربي-دولي

تعثر مفاوضات سويسرا... الوفد الإيراني يغادر احتجاجاً على تهديدات ترامب

Lebanon 24
21-06-2026 | 12:34
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تعثر مفاوضات سويسرا... الوفد الإيراني يغادر احتجاجاً على تهديدات ترامب
تعثر مفاوضات سويسرا... الوفد الإيراني يغادر احتجاجاً على تهديدات ترامب photos 0
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أفادت وكالة "فارس" الإيرانية عن أن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدت إلى توقف المحادثات الجارية في سويسرا.
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ونقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض أن الوفد الإيراني غادر مقر المفاوضات احتجاجاً على تهديدات ترامب.
 
وكان قد قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن الولايات المتحدة قد تسيطر على مضيق هرمز إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، موجهاً تهديدات مباشرة إلى وفد طهران المفاوض في سويسرا.

وخلال اتصال هاتفي مع قناة "فوكس نيوز"، قال ترامب: "ربما نسيطر على المضيق إذا لزم الأمر. حال عدم التوصل إلى اتفاق، فسنفرض رسوماً".

وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية قد أفادت، السبت، بأن القيادة العسكرية الإيرانية أعلنت إغلاق المضيق، على خلفية ما وصفته بانتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان، و"عدم تنفيذ" الولايات المتحدة البند الأول من الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب.

وخلال حديثه، لوّح ترامب باستئناف القصف الأميركي على إيران، موجهاً رسالة إلى المفاوضين الإيرانيين الموجودين في سويسرا مع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس.

وقال ترامب إنه أبلغ المسؤولين الإيرانيين بشأن أهمية هذا الممر المائي الحيوي: "إذا أغلقتموه، فلن يبقى لكم دولة... لن تعودوا حتى إلى بلدكم اللعين".

كما كرر الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة قادرة على أن تصبح "حامية" للمضيق، وأن تستحوذ على 20% من النفط المتدفق عبره.

 
وفي السياق نفسه، هدد ترامب إيران مجدداً بشأن وكلائها في لبنان، وكتب عبر منصة "تروث سوشيال": "يجب على إيران أن توقف فوراً وكلاءها المدعومين بسخاء في لبنان عن إثارة المشاكل. إذا لم يفعلوا، فسنضرب إيران بقوة مجدداً، كما فعلنا الأسبوع الماضي، بل وأقوى بكثير".
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