ترامب يهدد إيران: قد نسيطر على مضيق هرمز ولا يعود وفدكم من سويسرا

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قال الرئيس الأميركي ، الأحد، إن قد تسيطر على مضيق هرمز إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع ، موجهاً تهديدات مباشرة إلى وفد المفاوض في سويسرا.وخلال اتصال هاتفي مع قناة "فوكس نيوز"، قال : "ربما نسيطر على المضيق إذا لزم الأمر. حال عدم التوصل إلى اتفاق، فسنفرض رسوماً".وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية قد أفادت، السبت، بأن القيادة العسكرية أعلنت إغلاق المضيق، على خلفية ما وصفته بانتهاكات لوقف إطلاق النار في ، و"عدم تنفيذ" الولايات المتحدة البند الأول من الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب.وخلال حديثه، لوّح ترامب باستئناف القصف الأميركي على إيران، موجهاً رسالة إلى المفاوضين الإيرانيين الموجودين في سويسرا مع الأميركي جيه دي فانس.وقال ترامب إنه أبلغ المسؤولين الإيرانيين بشأن أهمية هذا الممر المائي الحيوي: "إذا أغلقتموه، فلن يبقى لكم دولة... لن تعودوا حتى إلى بلدكم اللعين".كما كرر الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة قادرة على أن تصبح "حامية" للمضيق، وأن تستحوذ على 20% من المتدفق عبره.وفي السياق نفسه، هدد ترامب إيران مجدداً بشأن وكلائها في لبنان، وكتب عبر منصة "تروث سوشيال": "يجب على إيران أن توقف فوراً وكلاءها المدعومين بسخاء في لبنان عن إثارة المشاكل. إذا لم يفعلوا، فسنضرب إيران بقوة مجدداً، كما فعلنا الأسبوع الماضي، بل وأقوى بكثير".