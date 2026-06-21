تضارب حول مصير مفاوضات سويسرا بعد تصريحات ترامب.. وقاليباف يردّ

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ونقل موقع "أكسيوس" عن مشارك في المفاوضات أن الوفد الإيراني لم يغادر مقر المحادثات، مؤكداً أن المحادثات الإيرانية الأميركية لا تزال مستمرة.في المقابل، أفادت مصادر "الحدث" بأن الوفد الإيراني عاد إلى الفندق ولم يستأنف جولة التفاوض، احتجاجاً على تصريحات .وكانت تقارير إيرانية قد تحدثت عن توقف المحادثات بعد تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي، فيما لا تزال المعطيات متضاربة بشأن ما إذا كانت المفاوضات مستمرة أو معلقة.في السياق، رد رئيس كبير مفاوضي طهران محمد باقر قاليباف، على تهديدات ترامب بقصف مجددا، إذا استمرت هجمات على في .وعلى هامش المباحثات مع في سويسرا، قال قاليباف إن على "الانتباه لتصريحاتها".وكتب قاليباف على منصة "إكس": "ألا يرون أنه لو كان لتهديداتهم أي تأثير، لما كانوا بلغوا حاليا حال اليأس؟ نحن لا نأخذ التهديدات الأميركية في الاعتبار".أضاف: "من الأفضل لهم الانتباه إلى ما يصرحون به. قواتنا المسلحة مستعدة للرد عليهم بطريقة مختلفة. مهما قالوا نحن من يبادر للفعل".وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام إيرانية إن الوفد الإيراني المفاوض في محادثات سويسرا مع الولايات المتحدة غادر مقر المحادثات احتجاجا على تصريحات ترامب، لكن موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي نفى ذلك.والأحد، جدد ترامب تهديده بقصف إيران، في حال استمر حزب الله في "إثارة المشاكل" وفق تعبيره.