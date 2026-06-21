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عربي-دولي

تضارب حول مصير مفاوضات سويسرا بعد تصريحات ترامب.. وقاليباف يردّ

Lebanon 24
21-06-2026 | 13:19
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تضارب حول مصير مفاوضات سويسرا بعد تصريحات ترامب.. وقاليباف يردّ
تضارب حول مصير مفاوضات سويسرا بعد تصريحات ترامب.. وقاليباف يردّ photos 0
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تضاربت الأنباء حول مصير المفاوضات الأميركية الإيرانية في سويسرا، بعد حديث عن مغادرة الوفد الإيراني احتجاجاً على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
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ونقل موقع "أكسيوس" عن دبلوماسي مشارك في المفاوضات أن الوفد الإيراني لم يغادر مقر المحادثات، مؤكداً أن المحادثات الإيرانية الأميركية لا تزال مستمرة.

في المقابل، أفادت مصادر "الحدث" بأن الوفد الإيراني عاد إلى الفندق ولم يستأنف جولة التفاوض، احتجاجاً على تصريحات ترامب.

وكانت تقارير إيرانية قد تحدثت عن توقف المحادثات بعد تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي، فيما لا تزال المعطيات متضاربة بشأن ما إذا كانت المفاوضات مستمرة أو معلقة.

في السياق، رد رئيس البرلمان كبير مفاوضي طهران محمد باقر قاليباف، على تهديدات ترامب بقصف إيران مجددا، إذا استمرت هجمات حزب الله على إسرائيل في لبنان.

وعلى هامش المباحثات مع الولايات المتحدة في سويسرا، قال قاليباف إن على واشنطن "الانتباه لتصريحاتها".

وكتب قاليباف على منصة "إكس": "ألا يرون أنه لو كان لتهديداتهم أي تأثير، لما كانوا بلغوا حاليا حال اليأس؟ نحن لا نأخذ التهديدات الأميركية في الاعتبار".

أضاف: "من الأفضل لهم الانتباه إلى ما يصرحون به. قواتنا المسلحة مستعدة للرد عليهم بطريقة مختلفة. مهما قالوا نحن من يبادر للفعل".

وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام إيرانية إن الوفد الإيراني المفاوض في محادثات سويسرا مع الولايات المتحدة غادر مقر المحادثات احتجاجا على تصريحات ترامب، لكن موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي نفى ذلك.

والأحد، جدد ترامب تهديده بقصف إيران، في حال استمر حزب الله في "إثارة المشاكل" وفق تعبيره.
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