تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

واشنطن عن اتفاق إيران: لا ثقة بلا تحقق

Lebanon 24
21-06-2026 | 16:00
A-
A+
واشنطن عن اتفاق إيران: لا ثقة بلا تحقق
واشنطن عن اتفاق إيران: لا ثقة بلا تحقق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

اعتبر سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن أي اتفاق مع إيران سيكون قائماً بالكامل على التحقق، وذلك تعليقاً على المفاوضات الجارية بين الطرفين في سويسرا.

وقال والتز، في تصريحات نقلتها شبكة "سي بي إس" الأميركية، إن على إيران الالتزام ببنود الاتفاق قبل الحصول على أي مزايا.

وأضاف: "أي اتفاق مع إيران لن يعتمد على الثقة بها، بل سيكون مبنياً بالكامل على التحقق".

وأوضح أن الاتفاق سيتضمن "تهديدات جدية باستخدام القوة العسكرية" في حال رفضت إيران تنفيذ التزاماتها.

واعتبر والتز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرك أن المسؤولين الإيرانيين "ليسوا أخياراً"، لكنها تركز على محاولة التوصل إلى اتفاق نووي.

وقال: "لا يمكن اعتبار أي من هؤلاء الأعضاء البارزين في هذا النظام الإبادي أخياراً بأي حال، لكن في نهاية المطاف تتبنى الإدارة نهجاً براغماتياً".

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية القطرية: لا صحة للتقارير عن عرض قطر 12 مليار دولار على إيران للتوصّل إلى اتفاق
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 01:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن 3 مصادر: اتفاق أولي حول آلية إفراج واشنطن عن الأصول الإيرانية المجمدة
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 01:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24
‏المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الفجوات مع واشنطن لا تزال واسعة بشأن التوصل إلى اتفاق
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 01:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24
غرينلاند: لا اتفاق مع واشنطن حتى الآن
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 01:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

دارة الرئيس

الإيراني

امل على

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-06-21
Lebanon24
16:52 | 2026-06-21
Lebanon24
16:50 | 2026-06-21
Lebanon24
16:39 | 2026-06-21
Lebanon24
15:59 | 2026-06-21
Lebanon24
15:41 | 2026-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24