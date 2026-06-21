واشنطن عن اتفاق إيران: لا ثقة بلا تحقق

اعتبر سفير لدى مايك والتز أن أي اتفاق مع سيكون قائماً بالكامل على التحقق، وذلك تعليقاً على المفاوضات الجارية بين الطرفين في سويسرا.

وقال والتز، في تصريحات نقلتها شبكة "سي بي إس" الأميركية، إن على إيران الالتزام ببنود الاتفاق قبل الحصول على أي مزايا.

وأضاف: "أي اتفاق مع إيران لن يعتمد على الثقة بها، بل سيكون مبنياً بالكامل على التحقق".

وأوضح أن الاتفاق سيتضمن "تهديدات جدية باستخدام القوة العسكرية" في حال رفضت إيران تنفيذ التزاماتها.

واعتبر والتز أن الأميركي تدرك أن المسؤولين الإيرانيين "ليسوا أخياراً"، لكنها تركز على محاولة التوصل إلى اتفاق نووي.

وقال: "لا يمكن اعتبار أي من هؤلاء الأعضاء البارزين في هذا النظام الإبادي أخياراً بأي حال، لكن في نهاية المطاف تتبنى الإدارة نهجاً براغماتياً".