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عربي-دولي

اتفاق أميركي إيراني بعد مفاوضات سويسرا... هذه أبرز البنود

Lebanon 24
21-06-2026 | 23:26
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اتفاق أميركي إيراني بعد مفاوضات سويسرا... هذه أبرز البنود
اتفاق أميركي إيراني بعد مفاوضات سويسرا... هذه أبرز البنود photos 0
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خرجت الجولة الأولى من المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا بتفاهمات عملية تمهّد لمسار تفاوضي جديد، رغم البداية المتوترة التي سبقتها تهديدات أميركية وتجدد الحديث الإيراني عن إغلاق مضيق هرمز.
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واختتمت المحادثات رفيعة المستوى، فجر الاثنين، في منتجع "بورغنشتوك" السويسري، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب المعطيات، سادت جولة التفاوض "أجواء إيجابية وبناءة"، وشهدت "تقدماً مشجعاً"، شمل الاتفاق على آلية لمواصلة المحادثات الفنية.

واستناداً إلى مذكرة التفاهم، اتفقت الأطراف على إنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على جهود الوساطة، على أن يرفع كبيرا المفاوضين تقارير دورية إليها، إلى جانب قيادة مجموعات عمل متخصصة بالملف النووي والعقوبات.

كما جرى الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل للمتابعة وتسوية النزاعات، بهدف ضمان التنفيذ الفعلي لمذكرة التفاهم والنظر في الملفات الأخرى المرتبطة بها.

ووافقت اللجنة رفيعة المستوى على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، بما يمهّد للبدء الفوري بجولة جديدة من المحادثات الفنية.

وشملت التفاهمات أيضاً إنشاء قناة اتصال بين الأطراف خلال الفترة المحددة في مذكرة التفاهم، لتفادي الحوادث وسوء الفهم، وضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.

وفي ما يتعلق بلبنان، اتُفق على إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد، تضم الطرفين ولبنان، وبتيسير من الوسطاء، بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية وفق ما نصّت عليه مذكرة التفاهم.

كما يواصل الطرفان الوسيطان جهودهما لضمان استمرار المفاوضات في أجواء بناءة، وصولاً إلى اتفاق نهائي.

وكان نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس قد بدأ، الأحد، محادثات مع مسؤولين إيرانيين بموجب شروط مذكرة التفاهم، واستمرت المناقشات حتى الساعات الأولى من الاثنين.

وقبل بدء المحادثات رسمياً، نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إنه أبلغ المسؤولين الإيرانيين بأنهم "لن يكون لديهم بلد" إذا حاولوا إغلاق المضيق مرة أخرى، مكرراً تهديده السابق بالسيطرة عليه وربما فرض رسوم عبور.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مطلع أن الوفد الإيراني رفض العودة إلى قاعة المحادثات بعد إعلان تهديدات ترامب، رغم استمرار تبادل الرسائل عبر الوسطاء الباكستانيين والقطريين.

وقال الإيرانيون إن بدء التفاوض في القضايا النووية يتطلب تنفيذ بنود أخرى من مذكرة التفاهم، بينها الإفراج عن الأصول المجمدة والإعفاءات الأميركية التي تسمح بتصدير النفط الإيراني.

وفي الأسواق، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار، لتصل إلى 81.66 دولاراً للبرميل في التعاملات المبكرة الاثنين، بعد البداية المتعثرة للمحادثات. (ارم)
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