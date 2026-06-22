أستراليا تسجل أكبر عملية "ضبط كوكايين" في تاريخها

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وقالت فرقة العمل المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة في كوينزلاند إن المخدرات ضُبطت في 19 حزيران داخل عبوات بلاستيكية مدفونة في مخابئ تحت الأرض، أسفل ثلاث حاويات شحن في عقار شبه بمنطقة لندنديري غرب سيدني.وكانت الحاويات مجهزة بأرضيات زائفة تتيح الوصول إلى الكوكايين، الذي قدّرت الشرطة قيمته السوقية بنحو 816 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل 572 مليون دولار أميركي.وأوقفت الشرطة شخصين من سكان سيدني، يبلغان 21 و25 عاماً، داخل العقار، ووجهت إليهما تهمة حيازة كمية تجارية من المخدرات غير المشروعة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.وكان الرقم القياسي السابق لضبط الكوكايين في أستراليا قد سُجل عام 2024، عندما صادرت السلطات 2.34 طن متري من قارب صيد قرب كغاري قبالة سواحل كوينزلاند.وبحسب الشرطة، أُنزلت الشحنة الجديدة بواسطة قارب في منطقة ميدج بوينت بولاية كوينزلاند، قبل أن تنقلها عصابة إجرامية منظمة براً إلى سيدني، لمسافة وصلت إلى نحو 1800 كيلومتر.وتشتبه الشرطة في أن الشحنة جاءت من السفينة الأم نفسها التي سبق أن أنزلت 178 كيلوغراماً من الكوكايين في كوينزلاند، في تحقيق أدى أيضاً إلى توجيه اتهامات لستة أشخاص وضبط 142 كيلوغراماً من الميثامفيتامين.ويعتقد المحققون أن السفينة المعنية هي "إم في ويلث"، وهي سفينة شحن ترفع علم بليز، صادرتها السلطات في جزر سليمان للاشتباه بتورطها في أنشطة مرتبطة بالجريمة المنظمة.وقال قائد الشرطة الفيدرالية الأسترالية ستيفن جاي إن جماعات الجريمة المنظمة باتت تستهدف بشكل متزايد ساحل كوينزلاند لتهريب المخدرات.وتعد أستراليا من أكثر الأسواق ربحية لتجار الكوكايين، إذ يدفع المستهلكون فيها بعضاً من أعلى الأسعار في العالم.