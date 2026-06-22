لـ25 عامًا.. قرار بسجن وزير

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وذكرت وكالة "يونهاب"، نقلاً عن محكمة سيول المركزية، أن بارك أدين بتهمة التورط في "التمرد".وكان يون قد أعلن الأحكام العرفية في كانون الأول 2024، قبل أن يسقطها في جلسة طارئة بعد نحو ست ساعات فقط.وأدين يون لاحقاً بقيادة تمرد، وهو موقوف بانتظار البت في استئنافه على حكم بالسجن المؤبد. كما حُكم عليه في وقت سابق من هذا الشهر بالسجن 30 عاماً، بتهمة إرسال طائرات مسيرة إلى "لخلق أزمة وطنية" تبرر فرض الأحكام العرفية.وبحسب المدعين، عقد بارك اجتماعاً مع مسؤولين في خلال الساعات الأولى من إعلان الأحكام العرفية، وتحقق من قدرة السجون على استيعاب معتقلين محتملين من الشخصيات المناهضة للحكومة.ونقلت "يونهاب" عن الحكم أن بارك، بصفته وزيراً للعدل، "أصدر تعليمات بالتعاون مع قيادة الأحكام العرفية"، على أساس أن المرسوم سيكون نافذاً.وكان الادعاء قد طلب سجنه 20 عاماً، معتبراً أنه "حوّل القانون إلى أداة للتمرد"، ولم يُظهر أي ندم.وأدخل إعلان يون المفاجئ البلاد في أزمة سياسية واسعة، وأثار احتجاجات، وأدى إلى اضطراب في سوق الأسهم، كما فاجأ حلفاء رئيسيين لكوريا الجنوبية، بينهم .وشملت الأحكام عدداً من المسؤولين السابقين في إدارة يون، إذ يقضي رئيس الوزراء السابق هان دوك سو عقوبة بالسجن 15 عاماً، ووزير الداخلية السابق لي سانغ مين 9 أعوام.كما حُكم على السابق، الأسبوع الماضي، بالسجن 3 أعوام بتهمة تسريب معلومات عسكرية سرية لدعم التمرد.وتقضي زوجة يون، كيم كيون هي، عقوبة بالسجن 4 أعوام بتهم تتعلق بالتلاعب بالأسهم والرشوة، في قضية منفصلة عن ملف الأحكام العرفية.