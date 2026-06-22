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عربي-دولي

رغم الضبابية الأمنية.. ناقلات نفط تواصل عبور مضيق هرمز

Lebanon 24
22-06-2026 | 05:12
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رغم الضبابية الأمنية.. ناقلات نفط تواصل عبور مضيق هرمز
رغم الضبابية الأمنية.. ناقلات نفط تواصل عبور مضيق هرمز photos 0
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أفادت تقارير إعلامية بأن سفينتين تشغلهما كوريا الجنوبية عبرتا مضيق هرمز اليوم الإثنين، بعد أيام من توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم بشأن تمديد وقف إطلاق النار، وإفساح المجال أمام مفاوضات السلام.
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في المقابل، أظهرت بيانات الشحن البحري تراجعًا حادًا في عدد السفن العابرة للمضيق أمس الأحد، عقب إعلان إيران إعادة إغلاق الممر المائي، متهمة إسرائيل والولايات المتحدة بانتهاك اتفاق السلام المؤقت.

وبحسب بيانات شركة "كبلر"، عبرت خمس سفن فقط مضيق هرمز الأحد، مقارنة مع 26 سفينة في اليوم السابق. وضمت السفن التي رُصدت ثلاث ناقلات نفط عملاقة تحمل كل منها نحو مليوني برميل من النفط الخام السعودي وزيت الوقود، وكانت إحداها متجهة إلى اليابان.

وأشارت الشركة إلى أن البيانات قد لا تشمل السفن التي تعمد إلى إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها أثناء الإبحار في مياه الخليج.


وكانت إيران قد خففت قيودها على الملاحة في المضيق الأسبوع الماضي، عقب اتفاق مع الولايات المتحدة على تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ في نيسان لمدة 60 يومًا، غير أن الحرس الثوري الإيراني أعلن يوم السبت إعادة إغلاق الممر البحري ردًا على الضربات الإسرائيلية في لبنان.

وأظهرت البيانات أن ثلاث ناقلات نفط عملاقة خرجت من المضيق السبت محملة بالنفط الخام من الإمارات والكويت والعراق، إلى جانب ثلاث ناقلات أخرى تحمل منتجات نفطية مختلفة، فيما دخلت 13 سفينة إلى المضيق في اليوم نفسه، بينها ناقلتان عملاقتان.

وفي ظل استمرار الضبابية بشأن الملاحة، طرحت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة نفط الكويت مناقصات لبيع النفط الخام مع خيارات تحميل من داخل مضيق هرمز أو خارجه.
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