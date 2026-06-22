رغم الضبابية الأمنية.. ناقلات نفط تواصل عبور مضيق هرمز

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أفادت تقارير إعلامية بأن سفينتين تشغلهما كوريا الجنوبية عبرتا مضيق هرمز اليوم الإثنين، بعد أيام من توقيع وإيران مذكرة تفاهم بشأن تمديد وقف إطلاق النار، وإفساح المجال أمام مفاوضات السلام.في المقابل، أظهرت بيانات الشحن البحري تراجعًا حادًا في عدد السفن العابرة للمضيق أمس الأحد، عقب إعلان إعادة إغلاق الممر المائي، متهمة والولايات المتحدة بانتهاك اتفاق السلام المؤقت.وبحسب بيانات شركة "كبلر"، عبرت خمس سفن فقط مضيق هرمز الأحد، مقارنة مع 26 سفينة في اليوم السابق. وضمت السفن التي رُصدت ثلاث ناقلات نفط عملاقة تحمل كل منها نحو مليوني برميل من الخام السعودي وزيت الوقود، وكانت إحداها متجهة إلى اليابان.وأشارت الشركة إلى أن البيانات قد لا تشمل السفن التي تعمد إلى إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها أثناء الإبحار في مياه .وكانت إيران قد خففت قيودها على الملاحة في المضيق الأسبوع الماضي، عقب اتفاق مع الولايات المتحدة على تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ في نيسان لمدة 60 يومًا، غير أن أعلن يوم السبت إعادة إغلاق الممر البحري ردًا على الضربات في .وأظهرت البيانات أن ثلاث ناقلات نفط عملاقة خرجت من المضيق السبت محملة بالنفط الخام من والكويت والعراق، إلى جانب ثلاث ناقلات أخرى تحمل منتجات نفطية مختلفة، فيما دخلت 13 سفينة إلى المضيق في اليوم نفسه، بينها ناقلتان عملاقتان.وفي ظل استمرار الضبابية بشأن الملاحة، طرحت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة نفط الكويت مناقصات لبيع النفط الخام مع خيارات تحميل من داخل مضيق هرمز أو خارجه.