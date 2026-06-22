برلين تستضيف اجتماعًا أوروبيًا خماسيًا لتعزيز التنسيق بشأن أوكرانيا

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أعلنت إيطاليا، الاثنين، أن قادة القوى الأوروبية الكبرى سيعقدون اجتماعًا في برلين يوم الأربعاء، في ظل مساعي القارة للعب دور أكبر في الجهود الرامية لإنهاء الحرب في .وقالت الحكومة الإيطالية إن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ستشارك في الاجتماع إلى جانب قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا، بحسب"فرانس برس".وجاء الإعلان عن الاجتماع قبل وقت قصير من إعلان رئيس الحكومة كير ستارمر أنه سيستقيل من منصبه، وسيواصل تسيير شؤون البلاد إلى حين اختيار رئيس جديد للحكومة، ما يعني أنه لا يزال قادرًا على حضور اللقاء.وأُنشئت مجموعة الدول الخمس في عام 2024، عقب دعوات متزايدة لإعادة تسليح وتعزيز التنسيق في دعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن الاجتماع سيُعقد هذا الأسبوع، من دون تحديد تاريخ محدد.وخلال قمة مجموعة السبع، التي حضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتفق القادة على زيادة إمدادات معدات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا، وتعزيز المفروضة على .كما اتفقوا على منح تراخيص لشركات مقرها أوكرانيا لإنتاج صواريخ بعيدة المدى وأنظمة دفاع جوي، وفقًا لمصدر دبلوماسي.في المقابل، دعا زيلينسكي أوروبا إلى بذل مزيد من الجهد، مع تراجع المساعي الأمريكية لإنهاء الحرب.وقال مسؤول إن رئيس المجلس أنطونيو كوستا أجرى "اتصالات قصيرة على المستوى الدبلوماسي" مع بهدف فتح قنوات اتصال.لكن بعض دول أبدت حذرًا بشأن التواصل مع الكرملين، إذ قال دبلوماسيون إن العديد من القادة أعربوا عن معارضتهم لهذه الجهود خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت الأسبوع الماضي في بروكسل.