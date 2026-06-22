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علّق ، اليوم الاثنين، على استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر، قائلًا إن رئيس وزراء المستقيل كان دائمًا من مؤيدي إبقاء العلاقات بين بريطانيا وروسيا عند مستوى الصفر.ونقلت شبكة " " عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله إنه "من المستبعد أن يتبنى أي شخص على الساحة السياسية موقفًا مختلفًا بشأن الحوار مع ".وأضاف بيسكوف للصحفيين: "لم يُظهر كير ستارمر أي إيجابية من حيث العلاقات الروسية البريطانية. لقد كان دائمًا مؤيدًا لإبقاء هذه العلاقات عند مستوى الصفر".وكان ستارمر قد أعلن في وقت سابق الاثنين، في كلمة له أمام داونينغ ستريت، عزمه على الاستقالة من منصب زعيم .وبذلك أصبح ستارمر سادس رئيس وزراء لبريطانيا يستقيل خلال العقد الماضي، والرابع منذ بدء العملية العسكرية الروسية في والمجابهة مع روسيا.إلى ذلك، وصف الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، استقالة ستارمر بأنها "إشارة لدعاة الحرب الآخرين في ".