علّق الكرملين
، اليوم الاثنين، على استقالة رئيس الوزراء البريطاني
كير ستارمر، قائلًا إن رئيس وزراء بريطانيا
المستقيل كان دائمًا من مؤيدي إبقاء العلاقات بين بريطانيا وروسيا عند مستوى الصفر.
ونقلت شبكة أخبار
"روسيا اليوم
" عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله إنه "من المستبعد أن يتبنى أي شخص على الساحة السياسية البريطانية
موقفًا مختلفًا بشأن الحوار مع روسيا
".
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "لم يُظهر كير ستارمر أي إيجابية من حيث العلاقات الروسية البريطانية. لقد كان دائمًا مؤيدًا لإبقاء هذه العلاقات عند مستوى الصفر".
وكان ستارمر قد أعلن في وقت سابق من اليوم
الاثنين، في كلمة له أمام داونينغ ستريت، عزمه على الاستقالة من منصب زعيم حزب العمال
.
وبذلك أصبح ستارمر سادس رئيس وزراء لبريطانيا يستقيل خلال العقد الماضي، والرابع منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
والمجابهة مع روسيا.
إلى ذلك، وصف الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، استقالة ستارمر بأنها "إشارة لدعاة الحرب الآخرين في أوروبا
".