إسرائيل تحدد بنك أهداف جديدة في إيران.. ماذا يشمل؟



Advertisement

ونقلت صحيفة "معاريف" ما وصفته بـ"معلومات حصرية"، تؤكد "ثورة" غوفمان على ما اعتبره "جدولَ أهدافٍ نمطيًّا للمؤسسة الأمنية".



وأوضحت المصادر المعلوماتية:"هناك أمر واحد مؤكد، وغوفمان يعلمه جيدًا، وهو أن مهمة الموساد الرئيسة هي إيران، وعيونه عليها، مع التركيز على إسقاط النظام، والخطر ، ويعتزم غوفمان توجيه معظم الاهتمام والطاقة والأموال إلى الملف ". ذكر موقع "إرم نيوز" أن مصادر أمنية في كشفت أن رئيس الموساد الجديد رومان غوفمان أجرى تعديلات جوهرية على بنك أهداف المؤسسة الاستخباراتية في ، واضعًا إسقاط نظام آية الله في على رأس أولويات المرحلة المقبلة.ونقلت صحيفة "معاريف" ما وصفته بـ"معلومات حصرية"، تؤكد "ثورة" غوفمان على ما اعتبره "جدولَ أهدافٍ نمطيًّا للمؤسسة الأمنية".وأوضحت المصادر المعلوماتية:"هناك أمر واحد مؤكد، وغوفمان يعلمه جيدًا، وهو أن مهمة الموساد الرئيسة هي إيران، وعيونه عليها، مع التركيز على إسقاط النظام، والخطر ، ويعتزم غوفمان توجيه معظم الاهتمام والطاقة والأموال إلى الملف ".

وفي رد على سؤال: ما الذي ينبغي على الموساد فعله إلى جانب إيران؟، قالت المصادر: "لا يقبل غوفمان الوضع الراهن، ويرى أن مهام الموساد وأساليب عمله بحاجة إلى إعادة تخطيط، وإعادة تشكيل مسار، عبر إضافة مجالات عمل جديدة، واستبعاد المجالات غير الضرورية.

وفي إطار مساعيه الرامية إلى إجراء تعديلات جوهرية داخل المؤسسة الاستخباراتية، استعان غوفمان بـ"مجلس خبراء"من خارج الموساد، حتى أنَّ أعضاءَه لم يسبق لهم العمل في المؤسسة الأمنية، وعكفوا في الوقت الراهن على صياغة سلسلة من التوصيات في مجالات مختلفة: مهام الموساد، وأساليب عمله، وتخصيص الموارد، وغيرها.



ويتألف المجلس من 5 أشخاص، تتمثل مهمتهم في دراسة أساليب عمل المؤسسة وكيفية إدارتها، وإعادة النظر في كل شيء. وقال مصدر مُطَّلع على التفاصيل: "بما أنه من المستحيل إشراك شركة استشارية خارجية للعمل في الموساد، يبدو أن ما يجري حاليًّا هو أقرب ما يكون إلى ذلك". وَوَفْقًا لمعلومات الصحيفة العبرية، يتنقل أعضاء مجلس الخبراء بحرية كاملة في أرجاء مقر الموساد وأقسامه المختلفة.



وأشار مصدر مطلع إلى أن "هذا الأمر يُثير جنون رؤساء الأقسام وكبار المسؤولين الآخرين في الموساد. يشارك الـ5 في كل المناقشات، ويجلسون مع غوفمان حتى في المناقشات الإستراتيجية، ولا أحد يعرف كيف يتعامل مع هذا الوضع. للموساد تاريخ طويل من السرية والتكتم، ولا مجال فيه للعوامل الخارجية، وفجأة ظهر هذا الأمر"، بحسب المصدر.

وَوَفْقًا لعدة مصادر، ألغى غوفمان بالفعل عمليات كانت في طريقها للتنفيذ لعدم رضاه عن الهدف أو أسلوب التنفيذ أو ضرورة العملية. ومن بين الأخرى التي تُقلق كبار مسؤولي الموساد، تعيين غوفمان للمسؤول "ك"، وهو عضو بارز في غرفة عمليات الموساد، وأصبح ذراع رئيس الموساد اليُمنى، أو بالأحرى وسيطًا مسؤولًا عن كل عمليات المؤسسة الأمنية؛ وهو ما أثار انتقادات واسعة واستغرابًا كبيرًا، وقوبل بردود فعل متباينة.