تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

"الحوثيون في العراق".. استثمارات ونشاط اقتصادي!

Lebanon 24
22-06-2026 | 13:11
A-
A+
الحوثيون في العراق.. استثمارات ونشاط اقتصادي!
الحوثيون في العراق.. استثمارات ونشاط اقتصادي! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريراً نقلَ فيه مصادر دبلوماسية يمنية حديثها عن تصاعد الحضور الحوثي داخل العراق خلال الفترة الأخيرة، في تطور لم يعد يقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية، بل امتد ليشمل بناء شبكات نفوذ اقتصادية واجتماعية تسعى الجماعة من خلالها إلى ترسيخ وجود طويل الأمد داخل الساحة العراقية.
Advertisement

وذكر التقرير أن نشاط الحوثيين في العراق تجاوز إطار العناصر المرتبطة بالفصائل المسلحة الموالية لإيران أو المنتشرة ضمن التشكيلات العسكرية، ليشمل حضوراً متزايداً لعدد من القيادات الحوثية داخل الأوساط الاجتماعية والعشائرية، ولا سيما في بغداد وكربلاء والبصرة ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد.

وأوضحت المصادر أن افتتاح مكتب يمثل الجماعة في بغداد عام 2024 شكّل نقطة تحول بارزة في مسار أنشطتها داخل العراق، إذ أتاح توسيع نطاق الأعمال الاقتصادية المرتبطة بها عبر مشاريع تجارية واستثمارات متنوعة، شملت مطاعم متخصصة بالمأكولات اليمنية، إضافة إلى استثمارات عقارية وشركات تعمل في قطاعات تجارية مختلفة، ما وفر للجماعة مصادر تمويل إضافية وعزز حضورها المحلي.

وفي هذا السياق، يبرز اسم القيادي الحوثي "أبو طه الوشلي" باعتباره من أبرز الشخصيات الناشطة داخل العراق، إذ يتولى إدارة مكتب الجماعة في بغداد. وتشير المصادر إلى أنه لعب دوراً محورياً في إدارة عدد من المشاريع التجارية والاستثمارية التي أسهمت في توسيع النفوذ المالي والاجتماعي للحوثيين داخل البلاد.

وذكرت المصادر أن الوشلي تمكن خلال السنوات الماضية من بناء شبكة واسعة من العلاقات مع شخصيات اجتماعية وعشائرية عراقية، مستفيداً من مشاركته المتكررة في المناسبات العامة والفعاليات الاجتماعية، الأمر الذي عزز نفوذه ووسّع دائرة علاقاته في عدد من المحافظات العراقية.

كذلك، تشير المعطيات إلى أن هذه العلاقات وفرت بيئة مناسبة لتوسيع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالجماعة، ومنحتها هامشاً أوسع للتحرك داخل العراق.

وفي الأوساط السياسية والإعلامية العراقية، يتكرر اسم الوشلي عند الحديث عن تنامي النفوذ الحوثي، وسط تساؤلات متزايدة بشأن طبيعة تحركاته المستمرة وظهوره في لقاءات وفعاليات تضم شخصيات سياسية ودبلوماسية داخل البلاد.

وترى المصادر أن هذا التمدد يندرج ضمن إطار أوسع من التنسيق بين الأذرع الإقليمية المدعومة من إيران، مشيرة إلى أن الحضور الحوثي في العراق لم يعد مقتصراً على الجوانب العسكرية أو اللوجستية، بل بات يشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وإعلامية، بما يعكس مساعي الجماعة إلى تثبيت موطئ قدم دائم لها ضمن شبكة النفوذ الإقليمي المرتبطة بطهران.

وفي سياق متصل، كانت مصادر عسكرية يمنية كشفت لـ"إرم نيوز" في وقت سابق عن مقتل عدد من عناصر وقيادات الحوثيين خلال غارات جوية أميركية استهدفت، في مارس الماضي، معسكراً تابعاً لفصائل منضوية ضمن "الحشد الشعبي" في العراق، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي رافق المواجهة مع إيران.

ووفق ما ذكر الموقع الإماراتي، فقد ضمت قائمة القتلى عناصر مرتبطة بوحدات الصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للحوثيين، وهو ما اعتُبر مؤشراً على وجود مستوى من التعاون الميداني والتدريبي بين الجماعة اليمنية وفصائل عراقية حليفة لإيران.

وتخلص المصادر إلى أن الحضور الحوثي في العراق بات يتخذ أشكالاً متعددة تتجاوز الإطار الأمني التقليدي، ما يثير تساؤلات متزايدة بشأن طبيعة الدور الذي قد تلعبه الجماعة مستقبلاً داخل الساحة العراقية، في ظل التداخل المتنامي بين المصالح الاقتصادية وشبكات النفوذ السياسية والأمنية المرتبطة بالمحور الإقليمي الذي تقوده إيران.
مواضيع ذات صلة
العراق يعلن عن خطة لتنشيط الاقتصاد ودعم الاستثمار
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 03:55:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئات الاقتصادية تبحث مع "إيدال" سبل تعزيز الاستثمار في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 03:55:39 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر بحث مع رئيس "إيدال" دور الاستثمار في تعزيز التعافي الاقتصادي
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 03:55:39 Lebanon 24 Lebanon 24
دبوسي بحث مع كبارة التحضيرات لإطلاق مؤتمر وطني اقتصادي استثماري من طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 03:55:39 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

دبلوماسي

العراقية

الإمارات

اليمنية

العراقي

الحوثي

عراقية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2026-06-22
Lebanon24
16:51 | 2026-06-22
Lebanon24
16:45 | 2026-06-22
Lebanon24
16:30 | 2026-06-22
Lebanon24
16:14 | 2026-06-22
Lebanon24
16:01 | 2026-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24