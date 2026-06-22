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عربي-دولي

بعد تحذيرات من ضربات روسية... صفارات الإنذار تدوي في كييف

Lebanon 24
22-06-2026 | 23:15
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بعد تحذيرات من ضربات روسية... صفارات الإنذار تدوي في كييف
بعد تحذيرات من ضربات روسية... صفارات الإنذار تدوي في كييف photos 0
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أصدرت العاصمة الأوكرانية كييف إنذارا من الغارات الجوية وطلبت السلطات من السكان في منشور على تطبيق تيليغرام التوجه إلى الملاجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن حذر الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي من أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق.

وقال  رئيس بلدية خاركيف، إيجور تيريكوف، عبر تيليغرام إن المدينة تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة وصاروخين، مضيفا أن امرأة واحدة أصيبت بجروح.

وتستضيف العاصمة الألمانية برلين غدا الأربعاء اجتماعاً لقادة القوى الأوروبية الكبرى، في ظل مساعي القارة للعب دور أكبر في محاولات إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأعلنت الحكومة الإيطالية أنّ رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ستحضر الاجتماع مع نظرائها من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا.

وخلال قمة مجموعة السبع التي حضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتفق القادة على زيادة إمدادات معدات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا وتعزيز العقوبات المفروضة على روسيا.

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