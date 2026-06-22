بعد تحذيرات من ضربات روسية... صفارات الإنذار تدوي في كييف

أصدرت العاصمة كييف إنذارا من الجوية وطلبت السلطات من السكان في منشور على تطبيق تيليغرام التوجه إلى الملاجئ في الساعات الأولى من الثلاثاء، بعد أن حذر الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي من أن تستعد لشن هجوم واسع النطاق.

وقال رئيس بلدية خاركيف، إيجور تيريكوف، عبر تيليغرام إن المدينة تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة وصاروخين، مضيفا أن امرأة واحدة أصيبت بجروح.

وتستضيف العاصمة برلين غدا الأربعاء اجتماعاً لقادة القوى الأوروبية الكبرى، في ظل مساعي القارة للعب دور أكبر في محاولات إنهاء الحرب في .

وأعلنت الحكومة الإيطالية أنّ رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ستحضر الاجتماع مع نظرائها من وفرنسا وألمانيا وبولندا.

وخلال قمة مجموعة السبع التي حضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتفق على زيادة إمدادات معدات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا وتعزيز المفروضة على روسيا.