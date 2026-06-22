ترامب يعلّق على استقالة ستارمر

انتقد الرئيس الأميركي ، رئيس الوزراء كير ستارمر، بعد إعلان الأخير استقالته، قائلا إنه "أضر بنفسه كثيرا" بسبب قضايا الطاقة والهجرة وإدارته للعلاقات مع .

وقال للصحفيين في "أعتقد أنه رجل لطيف"، قبل أن يتهم ستارمر بسوء إدارة سياسة الطاقة من خلال عدم استغلال نفط بحر والسماح ب"إنشاء طواحين هواء في كل مكان".

وأضاف ترامب: "تستورد المتحدة جزءا كبيرا من طاقتها. هل تعلمون من أين؟ من النروج. هل تعلمون من أين تحصل النروج على نفطها؟ من بحر الشمال".

أضاف "المملكة المتحدة تمتلك حصة أكبر بكثير في بحر الشمال، لكنهم لا يريدون استغلاله لأسباب بيئية".

وقال ترامب الذي كان قد توقع رحيل ستارمر في منشور له على تروث سوشال، إن الزعيم البريطاني "صديق لي نوعا ما"، لكنه أشار إلى أنه لم يكن متعاونا بما فيه الكفاية مع في حلف والحرب ضد .