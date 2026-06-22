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عربي-دولي

ترامب يعلّق على استقالة ستارمر

Lebanon 24
22-06-2026 | 23:20
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ترامب يعلّق على استقالة ستارمر
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انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بعد إعلان الأخير استقالته، قائلا إنه "أضر بنفسه كثيرا" بسبب قضايا الطاقة والهجرة وإدارته للعلاقات مع واشنطن.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "أعتقد أنه رجل لطيف"، قبل أن يتهم ستارمر بسوء إدارة سياسة الطاقة البريطانية من خلال عدم استغلال نفط بحر الشمال والسماح ب"إنشاء طواحين هواء في كل مكان".

وأضاف ترامب: "تستورد المملكة المتحدة جزءا كبيرا من طاقتها. هل تعلمون من أين؟ من النروج. هل تعلمون من أين تحصل النروج على نفطها؟ من بحر الشمال".

أضاف "المملكة المتحدة تمتلك حصة أكبر بكثير في بحر الشمال، لكنهم لا يريدون استغلاله لأسباب بيئية".

وقال ترامب الذي كان قد توقع رحيل ستارمر في منشور له على تروث سوشال، إن الزعيم البريطاني "صديق لي نوعا ما"، لكنه أشار إلى أنه لم يكن متعاونا بما فيه الكفاية مع الولايات المتحدة في حلف الناتو والحرب ضد إيران.

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