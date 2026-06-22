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عربي-دولي

تحطّم مروحية في ألاسكا وإصابة طاقمها

Lebanon 24
22-06-2026 | 23:25
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تحطّم مروحية في ألاسكا وإصابة طاقمها
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أُصيب أربعة من أفراد طاقم مروحية تابعة لخفر السواحل الأميركي إثر تحطمها، بالقرب من جبل هاربور في مدينة سيتكا بولاية ألاسكا، دون تسجيل أي وفيات.

وأوضح خفر السواحل أن المروحية، وهي من طراز «إم إتش-60 جايهوك»، كانت تنفذ رحلة تدريبية روتينية عندما وقع الحادث. ووصلت فرق الإنقاذ إلى موقع التحطم، حيث جرى نقل أفراد الطاقم الأربعة إلى مركز «ماونت إدجكومب» الطبي لتلقي العلاج، فيما لم تُعرف بعد طبيعة الإصابات أو مدى خطورتها.

وأكد خفر السواحل، في بيان عبر منصة «إكس»، أن سلامة أفراد الطاقم وإنقاذهم تمثل أولوية قصوى، مشيراً إلى فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه التي لا تزال مجهولة حتى الآن.

ويأتي هذا الحادث بعد سلسلة من ثلاثة حوادث طيران كبرى شهدها الشهر الجاري.

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