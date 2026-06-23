بعد تعيينه أمينًا عامًا للجامعة العربية.. من هو نبيل فهمي؟

أصبح الدبلوماسي المصري نبيل فهمي التاسع في تاريخ جامعة ، عقب اعتماد تعيينه من قبل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ليتولى قيادة المنظمة العربية في مرحلة تشهد تحديات إقليمية وسياسية متسارعة.

ومن المقرر أن يتولى فهمي مهامه رسميًا مطلع ، ليصبح الأمين العام التاسع في تاريخ جامعة الدول العربية، في مرحلة تشهد تحديات متزايدة أمام العمل العربي المشترك.

ويُعد فهمي أحد أبرز الدبلوماسيين المصريين، إذ يمتلك خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في العمل الدبلوماسي والأكاديمي، وأسهم في إدارة عدد من الملفات الإقليمية والدولية المهمة.

وُلد عام 1951 وينحدر من أسرة دبلوماسية عريقة، فهو نجل المصري الأسبق إسماعيل فهمي. والتحق بالسلك الدبلوماسي المصري عام 1974، وتدرج في العديد من المناصب داخل ، كما عمل في بعثات مصر لدى وفي عدد من العواصم الدولية.

وشكلت فترة عمله سفيرًا لمصر لدى إحدى أبرز محطات مسيرته المهنية، حيث تولى هذا المنصب بين عامي 1999 و2008، وأسهم في إدارة العلاقات الأميركية خلال مرحلة شهدت تطورات إقليمية ودولية متسارعة.

كما تولى حقيبة الخارجية المصرية بين عامي 2013 و2014، وقاد الدبلوماسية المصرية خلال مرحلة دقيقة من تاريخ البلاد، وعمل على تعزيز حضور مصر في المحافل الإقليمية والدولية وتوسيع علاقاتها مع مختلف الشركاء الدوليين.

وإلى جانب مسيرته الدبلوماسية، عرف فهمي كأحد المتخصصين في قضايا الأمن الإقليمي ونزع السلاح والعلاقات الدولية، حيث شغل مناصب أكاديمية بارزة، وشارك في العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية المعنية بالأمن والاستقرار.

ويأتي اختياره أمينًا عامًا للجامعة العربية في ظل تحديات إقليمية متصاعدة، تتصدرها الحرب في غزة، والتوترات الإقليمية المتزايدة، والأزمات المستمرة في عدد من الدول العربية، إضافة إلى الحاجة لتطوير آليات العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء.