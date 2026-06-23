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عربي-دولي

بعد تعيينه أمينًا عامًا للجامعة العربية.. من هو نبيل فهمي؟

Lebanon 24
23-06-2026 | 00:09
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بعد تعيينه أمينًا عامًا للجامعة العربية.. من هو نبيل فهمي؟
بعد تعيينه أمينًا عامًا للجامعة العربية.. من هو نبيل فهمي؟ photos 0
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أصبح الدبلوماسي المصري نبيل فهمي الأمين العام التاسع في تاريخ جامعة الدول العربية، عقب اعتماد تعيينه من قبل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ليتولى قيادة المنظمة العربية في مرحلة تشهد تحديات إقليمية وسياسية متسارعة.
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ومن المقرر أن يتولى فهمي مهامه رسميًا مطلع تموز، ليصبح الأمين العام التاسع في تاريخ جامعة الدول العربية، في مرحلة تشهد تحديات متزايدة أمام العمل العربي المشترك.

ويُعد فهمي أحد أبرز الدبلوماسيين المصريين، إذ يمتلك خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في العمل الدبلوماسي والأكاديمي، وأسهم في إدارة عدد من الملفات الإقليمية والدولية المهمة.

وُلد عام 1951 وينحدر من أسرة دبلوماسية عريقة، فهو نجل وزير الخارجية المصري الأسبق إسماعيل فهمي. والتحق بالسلك الدبلوماسي المصري عام 1974، وتدرج في العديد من المناصب داخل وزارة الخارجية، كما عمل في بعثات مصر لدى الأمم المتحدة وفي عدد من العواصم الدولية.

وشكلت فترة عمله سفيرًا لمصر لدى الولايات المتحدة إحدى أبرز محطات مسيرته المهنية، حيث تولى هذا المنصب بين عامي 1999 و2008، وأسهم في إدارة العلاقات المصرية الأميركية خلال مرحلة شهدت تطورات إقليمية ودولية متسارعة.

كما تولى حقيبة الخارجية المصرية بين عامي 2013 و2014، وقاد الدبلوماسية المصرية خلال مرحلة دقيقة من تاريخ البلاد، وعمل على تعزيز حضور مصر في المحافل الإقليمية والدولية وتوسيع علاقاتها مع مختلف الشركاء الدوليين.

وإلى جانب مسيرته الدبلوماسية، عرف فهمي كأحد المتخصصين في قضايا الأمن الإقليمي ونزع السلاح والعلاقات الدولية، حيث شغل مناصب أكاديمية بارزة، وشارك في العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية المعنية بالأمن والاستقرار.

ويأتي اختياره أمينًا عامًا للجامعة العربية في ظل تحديات إقليمية متصاعدة، تتصدرها الحرب في غزة، والتوترات الإقليمية المتزايدة، والأزمات المستمرة في عدد من الدول العربية، إضافة إلى الحاجة لتطوير آليات العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء.

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