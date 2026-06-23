فنلندا: الدول الأوروبية أحرزت تقدما بشأن المفاوضات مع روسيا

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أفادت وزيرة خارجية فنلندا، إيلينا فالتونين، بأن الدول الأوروبية تجري مناقشات لتحديد آلية وأهداف أي مفاوضات محتملة مع روسيا قبل التواصل مع موسكو، مؤكدة إحراز تقدم ملحوظ في هذا الملف.
وقالت: "من المهم أولا الاتفاق على أهدافنا وعلى الآلية التي نريد المضي بها قدما، وفي الواقع، قطعنا بالفعل شوطا مهما في هذا العمل".
وأوضحت فالتونن أن توقيت بدء المفاوضات يعتمد على الوضع في الجبهة والوضع في أوكرانيا عموما، لكنه يرتبط قبل كل شيء بما وصفته بـ"الاستعداد الحقيقي من جانب روسيا للسعي إلى السلام".
واعتبرت وزيرة الخارجية الفنلندية أن قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في يوليو القادم في العاصمة التركية أنقرة قد تشكل إحدى المنصات المناسبة لبحث الوضع بصورة أوسع.