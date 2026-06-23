فنلندا: الدول الأوروبية أحرزت تقدما بشأن المفاوضات مع روسيا

أفادت وزيرة خارجية فنلندا، فالتونين، بأن تجري مناقشات لتحديد آلية وأهداف أي مفاوضات محتملة مع قبل التواصل مع ، مؤكدة إحراز تقدم ملحوظ في هذا الملف.

وقالت: "من المهم أولا الاتفاق على أهدافنا وعلى الآلية التي نريد المضي بها قدما، وفي الواقع، قطعنا بالفعل شوطا مهما في هذا العمل".

وأوضحت فالتونن أن توقيت بدء المفاوضات يعتمد على الوضع في والوضع في عموما، لكنه يرتبط قبل كل شيء بما وصفته بـ"الاستعداد الحقيقي من جانب روسيا للسعي إلى السلام".

واعتبرت وزيرة الخارجية الفنلندية أن قمة المقررة في يوليو القادم في العاصمة أنقرة قد تشكل إحدى المنصات المناسبة لبحث الوضع بصورة أوسع.