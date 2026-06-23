عُمان وإيران تؤكدان أهمية توظيف الدبلوماسية لدعم جهود السلام

أكدت سلطنة وإيران، أهمية توظيف الفرصة الدبلوماسية الراهنة لدعم جهود السلام وتعزيز التهدئة والاستقرار في المنطقة، بما يسهم في حفظ أمن الملاحة في والممرات الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال العُماني بدر البوسعيدي، باقر قاليباف والوفد المرافق له في العاصمة مسقط، وفق ما أوردته العُمانية.

وقالت الوكالة إن الجانبين شددا على "أهمية توظيف اللحظة الدبلوماسية الراهنة لإسناد مساعي السلام وتعزيز التهدئة والاستقرار"، وذلك استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.

كما أكد الطرفان ضرورة الحفاظ على أمن المنطقة وسلامة الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية الدولية، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.