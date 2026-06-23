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عربي-دولي

عُمان وإيران تؤكدان أهمية توظيف الدبلوماسية لدعم جهود السلام

Lebanon 24
23-06-2026 | 00:41
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عُمان وإيران تؤكدان أهمية توظيف الدبلوماسية لدعم جهود السلام
عُمان وإيران تؤكدان أهمية توظيف الدبلوماسية لدعم جهود السلام photos 0
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أكدت سلطنة عُمان وإيران، أهمية توظيف الفرصة الدبلوماسية الراهنة لدعم جهود السلام وتعزيز التهدئة والاستقرار في المنطقة، بما يسهم في حفظ أمن الملاحة في مضيق هرمز والممرات الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق له في العاصمة مسقط، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية.

وقالت الوكالة إن الجانبين شددا على "أهمية توظيف اللحظة الدبلوماسية الراهنة لإسناد مساعي السلام وتعزيز التهدئة والاستقرار"، وذلك استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.

كما أكد الطرفان ضرورة الحفاظ على أمن المنطقة وسلامة الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية الدولية، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

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