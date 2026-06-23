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عربي-دولي

تونس: لاحترام سيادة الدول العربية

Lebanon 24
23-06-2026 | 02:38
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تونس: لاحترام سيادة الدول العربية
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جدد وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، دعوته إلى احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، ورفض كل ما يمس أمنها.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165 في العاصمة الأردنية عمّان، وفق بيان وزارة الخارجية التونسية.

وقال النفطي إن "اعتماد الحوار والتعاون يظل السبيل الوحيد لتسوية الخلافات والنزاعات".

وأكد النفطي أن "الظرف الإقليمي الدولي يفرض على الأمّة العربية مضاعفة الجهود، من أجل تعزيز ركائز الأمن والاستقرار، وترسيخ قيم التضامن بين الدول والشعوب الشقيقة".

وأوضح أنه "في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، تظل القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة العربية، وتتطلب بصفة عاجلة تسوية عادلة وشاملة".

وشدد على أن "انفتاح جامعة الدول العربية على مختلف الأطر الإقليمية والدولية ينبغي أن يقوم على حوار وتعاون متوازن ومنتظم قوامه الاحترام المتبادل والندّية والمصالح المشتركة والشراكة المتضامنة".

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