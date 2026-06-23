تونس: لاحترام سيادة الدول العربية

جدد ، محمد علي النفطي، دعوته إلى احترام سيادة ووحدة أراضيها، ورفض كل ما يمس أمنها.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165 في العاصمة عمّان، وفق بيان .

وقال النفطي إن "اعتماد الحوار والتعاون يظل السبيل الوحيد لتسوية الخلافات والنزاعات".

وأكد النفطي أن "الظرف الإقليمي الدولي يفرض على الأمّة العربية مضاعفة الجهود، من أجل تعزيز ركائز الأمن والاستقرار، وترسيخ قيم التضامن بين الدول والشعوب الشقيقة".

وأوضح أنه "في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، تظل القضية القضية المركزية للأمة العربية، وتتطلب بصفة عاجلة تسوية عادلة وشاملة".

وشدد على أن "انفتاح على مختلف الأطر الإقليمية والدولية ينبغي أن يقوم على حوار وتعاون متوازن ومنتظم قوامه الاحترام المتبادل والندّية والمصالح المشتركة والشراكة المتضامنة".