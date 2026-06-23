أميركا تحذر من التصعيد في السودان

دعت أطراف النزاع في إلى السعي للتوصل إلى تسوية تفاوضية، دون شروط مسبقة، تنهي العنف وتعالج المعاناة الهائلة التي يعيشها الشعب السوداني، مؤكدة أنه لا يوجد حل عسكري للحرب الدائرة في البلاد.

وذكرت ، في بيان صدر الإثنين، أنها ستواصل العمل مع شركائها الدوليين وأصحاب المصلحة من السودانيين للدفع قدماً نحو التوصل إلى هدنة إنسانية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم مسار يقود إلى انتقال مدني وسلام دائم.وأضافت أن "السلام والاستقرار وحدهما يمكنان السودان من العودة إلى حكم مدني مستقل، والحفاظ على وحدته، وتحقيق تطلعات شعبه".وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بحشد الدعم السريع قواته حول مدينة الأبيض، عاصمة ولاية ، مبدية مخاوفها بشأن سلامة المدنيين في المدينة وفي إقليم كردفان عموماً، واحتمال تعرضهم لأعمال عنف وانتهاكات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتفاقمة أصلاً.وطالبت بالكف عن أي إجراءات من شأنها تعريض المدنيين للخطر، أو إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، أو المساهمة في ارتكاب مزيد من الفظائع والمعاناة.وذكر البيان: "لقد فرضت هذه الحرب ضريبة لا تطاق على الشعب السوداني، حيث تحمل المدنيون العبء الأكبر من العنف وعانوا الأمرّين جراء الدمار الذي خلفه هذا الصراع".كما دعت الولايات المتحدة أطراف النزاع إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ودون عوائق، والوفاء بمسؤولياتهم تجاه حماية المدنيين، واتخاذ خطوات فورية لمنع وقوع مزيد من الفظائع.وأضاف البيان: "يتعين على أطراف النزاع الوفاء بالتزاماتهم بموجب لحماية المدنيين، وضمان تمكن أولئك الذين ينشدون الأمان من القيام بذلك دون خوف أو عوائق".