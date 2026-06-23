الرئيس الإيراني إلى باكستان في زيارة رسمية

غادر الرئيس الايراني ، متوجهاً إلى إسلام آباد، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً، يجري خلالها لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين.

وأفادت "إرنا" أن سيجري خلال هذه الزيارة سلسلة لقاءات منفصلة مع كبار المسؤولين الباكستانيين، لمناقشة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ويشكل استعراض آخر التطورات ومسار المفاوضات الأخيرة، إلى جانب البحث في سبل تعميق وتوسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والإقليمية، أهم محاور المباحثات التي سيجريها الرئيس بزشکيان مع المسؤولين الباكستانيين، بحسب"إرنا".