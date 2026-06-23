الرئيس الإيراني إلى باكستان في زيارة رسمية

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
غادر الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، طهران متوجهاً إلى إسلام آباد، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً، يجري خلالها لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين.
وأفادت "إرنا" أن بزشكيان سيجري خلال هذه الزيارة سلسلة لقاءات منفصلة مع كبار المسؤولين الباكستانيين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
ويشكل استعراض آخر التطورات ومسار المفاوضات الأخيرة، إلى جانب البحث في سبل تعميق وتوسيع التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والإقليمية، أهم محاور المباحثات التي سيجريها الرئيس بزشکيان مع المسؤولين الباكستانيين، بحسب"إرنا".