وقائع مثيرة.. طيار أميركي يروي لحظة إسقاطه فوق إيران

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وبحسب شبكة " إن"، قال الطيار خلال جلسة استجواب مع مسؤولي الاستخبارات إن عدداً من الطائرات المسيّرة كان يتحرك في الجو ضمن تشكيل واحد، وصفته مصادر مطلعة بأنه يشبه "قنديل البحر".ونقلت الشبكة عن أحد المصادر قوله إن الطائرات كانت "مترابطة وتتحرك كوحدة واحدة"، فيما وصف مصدر آخر المشهد بأنه "حقل ألغام من الطائرات المسيّرة" في السماء.ولا يزال سبب إسقاط المقاتلة قيد التحقيق، لكن تقارير أولية أشارت إلى احتمال أن يكون هذا التشكيل من المسيّرات قد ساعد إيران في إسقاط الطائرة.وكان على متن المقاتلة طيار وضابط أنظمة تسليح. وتم إنقاذ الطيار بعد ساعات من قفزه، بينما بقي الضابط في الجبال أكثر من يوم قبل إنقاذه أيضاً.وذكرت "سي إن إن" أن طائرة ثانية من طراز "إيه-10" أُسقطت خلال عملية الإنقاذ، غير أن طيارها تمكن من القفز بسلام خارج المجال الجوي .وأثار وصف الطيار جدلاً داخل الاستخبارات الأميركية، خصوصاً أنه أصيب بارتجاج في الدماغ، وكانت هذه المرة الثانية التي تُسقط فيها طائرته خلال الحرب.وتأتي هذه التساؤلات بشأن قدرات إيران في مجال المسيّرات، بينما تستعد وطهران لمحادثات جديدة ضمن مهلة تفاوضية تمتد 60 يوماً، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الأخير. (سكاي نيوز)