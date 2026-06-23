تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وقائع مثيرة.. طيار أميركي يروي لحظة إسقاطه فوق إيران

Lebanon 24
23-06-2026 | 14:49
A-
A+
وقائع مثيرة.. طيار أميركي يروي لحظة إسقاطه فوق إيران
وقائع مثيرة.. طيار أميركي يروي لحظة إسقاطه فوق إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف طيار مقاتلة أميركية من طراز "إف-15"، أنقذته قوات خاصة بعد إسقاط طائرته فوق إيران في نيسان، تفاصيل ما شاهده قبل القفز منها، خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
Advertisement

وبحسب شبكة "سي إن إن"، قال الطيار خلال جلسة استجواب مع مسؤولي الاستخبارات إن عدداً من الطائرات المسيّرة الإيرانية كان يتحرك في الجو ضمن تشكيل واحد، وصفته مصادر مطلعة بأنه يشبه "قنديل البحر".

ونقلت الشبكة عن أحد المصادر قوله إن الطائرات كانت "مترابطة وتتحرك كوحدة واحدة"، فيما وصف مصدر آخر المشهد بأنه "حقل ألغام من الطائرات المسيّرة" في السماء.

ولا يزال سبب إسقاط المقاتلة قيد التحقيق، لكن تقارير أولية أشارت إلى احتمال أن يكون هذا التشكيل من المسيّرات قد ساعد إيران في إسقاط الطائرة.

وكان على متن المقاتلة طيار وضابط أنظمة تسليح. وتم إنقاذ الطيار بعد ساعات من قفزه، بينما بقي الضابط في الجبال أكثر من يوم قبل إنقاذه أيضاً.

وذكرت "سي إن إن" أن طائرة ثانية من طراز "إيه-10" أُسقطت خلال عملية الإنقاذ، غير أن طيارها تمكن من القفز بسلام خارج المجال الجوي الإيراني.

وأثار وصف الطيار جدلاً داخل الاستخبارات الأميركية، خصوصاً أنه أصيب بارتجاج في الدماغ، وكانت هذه المرة الثانية التي تُسقط فيها طائرته خلال الحرب.

وتأتي هذه التساؤلات بشأن قدرات إيران في مجال المسيّرات، بينما تستعد واشنطن وطهران لمحادثات جديدة ضمن مهلة تفاوضية تمتد 60 يوماً، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الأخير. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
"قنديل بحر" في السماء... ماذا شاهد طيّار أميركيّ قبل إسقاط طائرته فوق إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 22:39:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة موسكو: إسقاط طائرة من دون طيار أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 22:39:32 Lebanon 24 Lebanon 24
شهادة جديدة عن لحظة "سقوط بشار".. عنصر سوري في لبنان يرويها
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 22:39:32 Lebanon 24 Lebanon 24
صورة مثيرة من ترامب تُغطي إيران بالعلم الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 22:39:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

سكاي نيوز

الإيرانية

سكاي نيو

الإيراني

إسرائيل

واشنطن

طهران

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:41 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:37 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:09 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:07 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:28 | 2026-06-23
Lebanon24
14:40 | 2026-06-23
Lebanon24
14:30 | 2026-06-23
Lebanon24
14:24 | 2026-06-23
Lebanon24
14:05 | 2026-06-23
Lebanon24
14:04 | 2026-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24