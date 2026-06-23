تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إيران تحدد شروطها قبل التفاوض النووي.. ما هي؟ وما أهميتها؟

Lebanon 24
23-06-2026 | 16:00
A-
A+
إيران تحدد شروطها قبل التفاوض النووي.. ما هي؟ وما أهميتها؟
إيران تحدد شروطها قبل التفاوض النووي.. ما هي؟ وما أهميتها؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حدد مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة علي بحريني 5 بنود تطالب طهران واشنطن بتفعيلها فوراً، قبل الانتقال إلى المفاوضات خلال مهلة الـ60 يوماً بشأن الملفات الخلافية، وفي مقدمتها الملف النووي وعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
Advertisement

وبحسب مراقبين، فإن تنفيذ هذه البنود يمنح إيران مكاسب عملية وضمانات مسبقة قبل الدخول في محادثات الملف النووي.

ويتمثل البند الأول في الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، والتي تُقدر بنحو 12 مليار دولار. ورغم طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب فكرة وضع هذه الأموال في حساب ضمان لاستخدامها في شراء الغذاء والإمدادات الطبية من الولايات المتحدة، نفى بحريني وجود أي اتفاق من هذا النوع، مؤكداً أن إيران وحدها تقرر كيفية التصرف بأصولها.

أما البند الثاني فيتعلق برفع العقوبات عن إيران، ولا سيما القيود المفروضة على النفط والبتروكيماويات والخدمات المرتبطة بها. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت إعفاء من العقوبات حتى 21 آب، يسمح لطهران ببيع النفط والمنتجات ذات الصلة وتلقي المدفوعات.

وقال بحريني إن رفع العقوبات عن النفط والمنتجات الكيماوية يشكل اختباراً يمكن توسيعه إلى مجالات أخرى، مشيراً إلى أن إيران تسعى إلى رفع كامل للعقوبات.

ويتصل البند الثالث بوقف إطلاق النار في لبنان، إذ تطالب طهران بالتزام فوري به وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب، باعتبار ذلك جزءاً من الاتفاق المبدئي مع واشنطن.

وأشار بحريني إلى أن إيران كانت تعتبر تنفيذ هذا البند شرطاً أساسياً للانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات، لافتاً إلى أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان أخرت انطلاق الجولة التالية مع الولايات المتحدة.

أما البند الرابع، فيرتبط برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية تدريجياً، مقابل فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية واتخاذ ترتيبات لضمان العبور الآمن.

وفي هذا السياق، أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة بدء خطة لإجلاء سفن تقل 11 ألف بحار عالقين في الخليج، بالتنسيق مع إيران وعمان والدول الساحلية والولايات المتحدة وقطاع النقل البحري.

ويتعلق البند الخامس بإدارة مضيق هرمز، حيث تطالب إيران باحترام سيادتها في المضيق، بما يعني مشاركتها مع عمان في إدارة هذا الممر الحيوي للطاقة.

ورغم بدء تحسن حركة عبور ناقلات النفط، أشارت إيران وعمان في بيان مشترك إلى العمل على ترتيبات لإدارة الملاحة والخدمات والتكاليف المرتبطة بها، مع التأكيد على احترام السيادة والحقوق السيادية.

وبينما أظهرت بعض البنود تقدماً، مثل تخفيف العقوبات النفطية وعودة الملاحة تدريجياً في هرمز، لا تزال ملفات أخرى، كالأصول المجمدة ووقف إطلاق النار في لبنان، محاطة بضبابية واضحة.

وتزداد المفاوضات تعقيداً مع ربط واشنطن الحوافز الاقتصادية بتنازلات في الملف النووي، في مقابل إصرار طهران على تنفيذ البنود الفورية أولاً.

ومع ذلك، أعلن الوسيطان القطري والباكستاني أن الجانبين اتفقا في محادثات بورغنشتوك السويسرية على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، استناداً إلى الاتفاق المؤقت الذي أُبرم بعد حرب استمرت أكثر من 3 أشهر. (الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
البزري: تحديد شروط التفاوض أراح الداخل اللبناني ويجب التمسك بها
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 01:26:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران: الملف النووي خارج نطاق التفاوض المباشر مع واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 01:26:06 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: من الضروري إقناع إيران بأهمية التفاوض
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 01:26:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز": ضغوط ترامب على إيران لم تُحدث تغييراً حاسماً في شروط التفاوض
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 01:26:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:37 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:13 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:09 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:07 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2026-06-23
Lebanon24
16:24 | 2026-06-23
Lebanon24
15:47 | 2026-06-23
Lebanon24
15:44 | 2026-06-23
Lebanon24
15:43 | 2026-06-23
Lebanon24
15:28 | 2026-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24