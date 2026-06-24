عن "الوصول إلى المنشآت النووية".. كلام إيراني جديد

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وأوضح آبادي، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه لم يُعقد أي اجتماع مع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، رغم طلب الأخير ذلك.وأضاف: "لا يوجد أيضاً أي برنامج للوصول إلى المنشآت والمواد النووية التي تعرضت للهجوم. وستُدرس هذه وتُحل فقط في إطار الاتفاقية النهائية ونتيجةً لبنود أخرى".وفي منشور لاحق، قال آبادي: "لا يمكنك الترويج لسياسة التحريض والاستيلاء من خلال الضجة الإعلامية"، في إشارة إلى تصريحات أميركية بشأن هذا الملف.وكان المتحدث باسم ، إسماعيل بقائي، قد نفى أمس الثلاثاء صحة التصريحات الصادرة عن مسؤولين أميركيين حول بدء مفاوضات بشأن الملف أو موافقة على إجراء عمليات تفتيش للمنشآت النووية المتضررة.وأكد بقائي، خلال مؤتمر صحفي، أن الوفد الإيراني لم يعقد أي لقاء مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مشدداً على عدم وجود أي خطط حالية لقيام مفتشي الوكالة بزيارة المنشآت النووية الإيرانية التي تضررت جراء الهجمات الأميركية - .في المقابل، كان الأميركي، جي دي فانس، أعلن أن طهران وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة، وذلك عقب الجولة الأولى من المحادثات الأميركية - الإيرانية الهادفة إلى وضع حد نهائي للحرب.وقال فانس للصحفيين في منتجع بورغنشتوك، يوم الاثنين: "الإيرانيون وافقوا على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة".