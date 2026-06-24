إيطاليا تهاجم تصريحات أمين عام "الناتو" بشأن القواعد الأميركية

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انتقدت إيطاليا، الأربعاء، تصريحات لحلف شمال الأطلسي مارك روته، بشأن القضية الحساسة سياسيًا والمتعلقة باستخدام القوات الأمريكية قواعدَ عسكرية في البلاد خلال الحرب على ، وفقًا لوكالة "فرانس برس".وردًا على انتقادات الرئيس لحلفائه في "الناتو" بسبب رفضهم الانخراط في الحرب ضدّ إيران، قال روته لشبكة "فوكس نيوز" إن تمثّل في الواقع "منصّة تستخدمها لمدّ نفوذها العسكري".وبيّن أن "500 طائرة أمريكية أقلعت من قواعد أمريكية في إيطاليا لدعم (عملية) الغضب الملحمي (إبيك فيوري)، وهذا ضخم"، قبل لقاء متوقّع مع .وأشار روته إلى أن عدد الطلعات الجوية للطائرات الأمريكية من القواعد الأوروبية خلال الحرب تراوح بين أربعة آلاف وخمسة آلاف طلعة.لكن قالت، في بيان، إن تصريحات روته تقدّم "صورة مضلّلة تمامًا" من خلال الخلط بين أنواع الرحلات التي تم السماح بها.وأوضحت أن إيطاليا سمحت فقط برحلات أمريكية "تقنية ولوجستية غير قتالية" خلال عملية "الغضب الملحمي"، في إطار الاتفاقات القائمة بين البلدين.وأضاف البيان: "في الحالات التي تم فيها تقديم طلبات خارج هذا النطاق، كما هو معروف، لم تمنح إيطاليا الإذن".وأكدت أن أيّ استخدام للقواعد في مهام قتالية يتطلّب موافقة الحكومة، التي تحتاج بدورها إلى موافقة .ولاحقًا، قالت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أليسون هارت، إن التصريحات التي أدلى بها روته تتعلق بـ"الدعم اللوجستي أو التقني".وأضافت أن الأمين العام "سلّط الضوء على كيفية تنفيذ الحلفاء، بما في ذلك إيطاليا، لاتفاقاتهم الثنائية القائمة فيما يتعلّق باستضافة القواعد وعمليات التحليق".