ستنتقل إلى الملفات الأكثر تعقيدا.. المُحادثات الفنية بين واشنطن وطهران الأسبوع المقبل

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تستعد وإيران لاستئناف المحادثات الفنية أواخر شهر حزيران الحالي، في جولة ينظر إليها باعتبارها الاختبار الأهم لتحويل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين إلى اتفاق نهائي خلال مهلة تفاوضية تمتد 60 يوما.وفي هذا الإطار، أعلن الأميركي ماركو روبيو أن الجولة الجديدة ستنعقد على الأرجح يومي 29 أو 30 حزيران، مؤكدا أن المفاوضات ستنتقل إلى مناقشة الملفات الأكثر تعقيدا، وفي مقدمتها البرنامج النووي ، والعقوبات، وترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى قضايا إقليمية مرتبطة بأمن المنطقة.ورغم حديث الرئيس الأميركي عن "تنازلات كبيرة" تقدمها ، فإن المؤشرات القادمة من طهران تعكس قدرا من التحفظ، خصوصا فيما يتعلق بملف الرقابة الدولية على المنشآت النووية.وأكد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن عمليات التفتيش ستتم "لا محالة"، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تنص على خضوع الأنشطة النووية لإشراف الوكالة، فيما شددت أن أي ترتيبات بشأن التفتيش لن تبدأ قبل التوصل إلى اتفاق نهائي ورفع .وفي الوقت نفسه، يتمسك الطرفان بمواقف متباينة بشأن مضيق هرمز، إذ أكدت رفضها القاطع لأي رسوم على الملاحة الدولية، بينما لم تستبعد طهران مناقشة ترتيبات جديدة لإدارة الممر المائي بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.وتشمل المفاوضات أيضا ملفات مرتبطة بإنهاء العقوبات، وإعادة الإعمار، وآليات التنفيذ والرقابة، إضافة إلى قضايا إقليمية من بينها النفوذ الإيراني ودعم طهران لحلفائها في المنطقة، في حين تؤكد واشنطن أن المباحثات بين ولبنان ستبقى مسارا منفصلا.