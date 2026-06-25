تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بقوة زلزال فنزويلا.. زلزال قوي يضرب شمال اليابان

Lebanon 24
25-06-2026 | 01:53
A-
A+
بقوة زلزال فنزويلا.. زلزال قوي يضرب شمال اليابان
بقوة زلزال فنزويلا.. زلزال قوي يضرب شمال اليابان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.2 درجات قبالة الساحل الشمالي لليابان، الخميس، فيما سارعت السلطات إلى التأكيد أنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي.
Advertisement

وبحسب صحيفة The Independent، كانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد أعلنت في البداية أن قوة الهزة بلغت 6.9 درجات، قبل أن ترفعها إلى 7.2 درجات. وحددت مركز الزلزال قبالة الساحل الشرقي لمحافظة إيواته، على عمق نحو 50 كيلومتراً. أما هيئة المسح الجيولوجي الأميركية فسجلت الهزة بقوة 6.9 درجات.

وشهدت المنطقة خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من الزلازل القوية، بينها هزة عنيفة في كانون الأول دفعت السلطات إلى إصدار تحذير استمر أسبوعاً من احتمال وقوع "زلزال ضخم".

وضرب الزلزال الأخير خلال ساعة الذروة الصباحية، كما تسبب بهزات خفيفة في طوكيو. وأكد كبير المتحدثين باسم الحكومة، مينورو كيهارا، أنه لم ترد تقارير فورية عن إصابات أو أضرار كبيرة.

وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إن فريق الطوارئ الحكومي يعمل على “وضع حياة الناس أولاً”، في وقت يجري فيه تقييم المعلومات والاستعداد لعمليات إغاثة محتملة.

ودعت السكان في المناطق المتضررة إلى البقاء في حالة يقظة تحسباً لهزات ارتدادية.

وأظهرت صور تضرر جزء من جدار أحد المباني في هاتشينوهه بمحافظة أوموري، عقب الزلزال الذي ضرب اليابان في 25 حزيران 2026.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية NHK عن توموكو ناغاني، مديرة مدرسة ابتدائية في هاشيكامي بمحافظة أوموري، قولها إنها شعرت بهزات جانبية متوسطة أثناء قيادتها السيارة عندما انطلق التحذير.

وأضافت أن بعض التلاميذ في مدرستها بكوا خوفاً، لكنهم كانوا بأمان، مشيرة إلى أنه تقرر إلغاء الدروس لهذا اليوم وإرسال جميع الطلاب إلى منازلهم بسلام.

ووفق The Independent، عرضت NHK تقارير لصحافيين من بلدات تضررت بقوة مثل سينداي وموريوكا، قالوا إنهم شعروا بالهزة لعدة دقائق، لكنهم لم يلاحظوا أضراراً ظاهرة.

كما أظهرت المشاهد استمرار الركاب في تنقلاتهم اليومية بشكل طبيعي.

 
مواضيع ذات صلة
زلزال قوي يهز هوكايدو.. اليابان في أسبوع إنذار
lebanon 24
Lebanon24
25/06/2026 15:30:09 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جزيرة كريت اليونانية
lebanon 24
Lebanon24
25/06/2026 15:30:09 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب إندونيسيا
lebanon 24
Lebanon24
25/06/2026 15:30:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: زلزال بقوة 6,7 درجات يضرب وسط إندونيسيا
lebanon 24
Lebanon24
25/06/2026 15:30:09 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

وكالة الأرصاد الجوية اليابانية

وكالة الأرصاد الجوية

المناطق المتضررة

الساحل الشمالي

اليابانية

فنزويلا

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:49 | 2026-06-25
Lebanon24
07:00 | 2026-06-25
Lebanon24
06:54 | 2026-06-25
Lebanon24
06:22 | 2026-06-25
Lebanon24
06:01 | 2026-06-25
Lebanon24
05:48 | 2026-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24