بقوة زلزال فنزويلا.. زلزال قوي يضرب شمال اليابان

Advertisement

وبحسب صحيفة The Independent، كانت قد أعلنت في البداية أن قوة الهزة بلغت 6.9 درجات، قبل أن ترفعها إلى 7.2 درجات. وحددت مركز الزلزال قبالة الساحل الشرقي لمحافظة إيواته، على عمق نحو 50 كيلومتراً. أما هيئة المسح الجيولوجي الأميركية فسجلت الهزة بقوة 6.9 درجات.وشهدت المنطقة خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من الزلازل القوية، بينها هزة عنيفة في كانون الأول دفعت السلطات إلى إصدار تحذير استمر أسبوعاً من احتمال وقوع "زلزال ضخم".وضرب الزلزال الأخير خلال ساعة الذروة الصباحية، كما تسبب بهزات خفيفة في . وأكد كبير المتحدثين باسم الحكومة، مينورو كيهارا، أنه لم ترد تقارير فورية عن إصابات أو أضرار كبيرة.وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إن فريق الطوارئ الحكومي يعمل على “وضع حياة الناس أولاً”، في وقت يجري فيه تقييم المعلومات والاستعداد لعمليات إغاثة محتملة.ودعت السكان في إلى البقاء في حالة يقظة تحسباً لهزات ارتدادية.وأظهرت صور تضرر جزء من جدار أحد المباني في هاتشينوهه بمحافظة أوموري، عقب الزلزال الذي ضرب في 25 حزيران 2026.ونقلت هيئة الإذاعة NHK عن توموكو ناغاني، مديرة مدرسة ابتدائية في هاشيكامي بمحافظة أوموري، قولها إنها شعرت بهزات جانبية متوسطة أثناء قيادتها السيارة عندما انطلق التحذير.وأضافت أن بعض التلاميذ في مدرستها بكوا خوفاً، لكنهم كانوا بأمان، مشيرة إلى أنه تقرر إلغاء الدروس لهذا اليوم وإرسال جميع الطلاب إلى منازلهم بسلام.ووفق The Independent، عرضت NHK تقارير لصحافيين من بلدات تضررت بقوة مثل سينداي وموريوكا، قالوا إنهم شعروا بالهزة لعدة دقائق، لكنهم لم يلاحظوا أضراراً ظاهرة.كما أظهرت المشاهد استمرار الركاب في تنقلاتهم اليومية بشكل طبيعي.