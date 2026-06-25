تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب يلمّح إلى هدية لأردوغان

Lebanon 24
25-06-2026 | 04:19
A-
A+
ترامب يلمّح إلى هدية لأردوغان
ترامب يلمّح إلى هدية لأردوغان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن نظيره التركي رجب طيب أردوغان سيكون "سعيداً جداً"، رداً على سؤال بشأن احتمال استعادة تركيا إمكانية الحصول على مقاتلات "F-35".
Advertisement

وبحسب موقع Turkish Minute، قال ترامب للصحافيين، عند سؤاله عن اهتمام أردوغان بالطائرات وما إذا كان سيحمل معه "حقيبة هدايا كبيرة" إلى أنقرة خلال قمة لحلف شمال الأطلسي الشهر المقبل: "ربما سأفعل شيئاً سيجعله سعيداً جداً".

وتُعد "F-35" مقاتلة شبحية متطورة، طورتها الولايات المتحدة بالشراكة مع دول أخرى في حلف شمال الأطلسي، بينها تركيا، ضمن برنامج "Joint Strike Fighter".

وكانت الولايات المتحدة قد استبعدت تركيا من البرنامج عام 2019، بعدما مضت أنقرة في شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "S-400"، وهي خطوة قالت واشنطن إنها تشكل تهديداً لأمن برنامج "F-35".

ومنذ ذلك الحين، سعى ترامب إلى علاقات أكثر دفئاً مع أردوغان، لكنه لم يوضح ما إذا كانت مشاركته في قمة الناتو ستشمل زيارة رسمية إلى تركيا.

ورغم تصريحات ترامب، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، وفق Turkish Minute، إن بيع مقاتلات "F-35" التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" إلى تركيا يحتاج إلى موافقة الكونغرس الأميركي.

وأضاف فانس: "هذا في الحقيقة أمر متعلق بالكونغرس، وبضمان أن تركيا امتثلت للقانون الأميركي، حتى تتمكن من الحصول على F-35".
مواضيع ذات صلة
ما هو سر هدية الملك تشارلز إلى ترامب؟
lebanon 24
Lebanon24
25/06/2026 15:30:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يلمح إلى ان واشنطن ستُعلن "نصرا كاملا" على إيران خلال أسبوعين
lebanon 24
Lebanon24
25/06/2026 15:30:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يلمّح إلى زيارة روسيا
lebanon 24
Lebanon24
25/06/2026 15:30:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يلمح لخطة محدثة في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
25/06/2026 15:30:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

رجب طيب أردوغان

دونالد ترامب

نائب الرئيس

طيب أردوغان

رجب طيب

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:49 | 2026-06-25
Lebanon24
07:00 | 2026-06-25
Lebanon24
06:54 | 2026-06-25
Lebanon24
06:22 | 2026-06-25
Lebanon24
06:01 | 2026-06-25
Lebanon24
05:48 | 2026-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24