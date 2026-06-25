ترامب يلمّح إلى هدية لأردوغان

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وبحسب موقع Turkish Minute، قال للصحافيين، عند سؤاله عن اهتمام أردوغان بالطائرات وما إذا كان سيحمل معه "حقيبة هدايا كبيرة" إلى أنقرة خلال قمة لحلف شمال الأطلسي الشهر المقبل: "ربما سأفعل شيئاً سيجعله سعيداً جداً".وتُعد "F-35" مقاتلة شبحية متطورة، طورتها بالشراكة مع دول أخرى في حلف شمال الأطلسي، بينها تركيا، ضمن برنامج "Joint Strike Fighter".وكانت الولايات المتحدة قد استبعدت تركيا من البرنامج عام 2019، بعدما مضت أنقرة في شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "S-400"، وهي خطوة قالت إنها تشكل تهديداً لأمن برنامج "F-35".ومنذ ذلك الحين، سعى ترامب إلى علاقات أكثر دفئاً مع أردوغان، لكنه لم يوضح ما إذا كانت مشاركته في قمة الناتو ستشمل زيارة رسمية إلى تركيا.ورغم تصريحات ترامب، قال الأميركي جي دي فانس، وفق Turkish Minute، إن بيع مقاتلات "F-35" التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" إلى تركيا يحتاج إلى موافقة الكونغرس الأميركي.وأضاف فانس: "هذا في الحقيقة أمر متعلق بالكونغرس، وبضمان أن تركيا امتثلت للقانون الأميركي، حتى تتمكن من الحصول على F-35".