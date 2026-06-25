إسرائيل تطلب من واشنطن سحب طائرات عسكرية من مطار بن غوريون

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أفادت هيئة البث (كان)، بأن أزالت 28 طائرة تزويد وقود من مطار بن غوريون بطلب من التي تطالب بنقل حوالي 20 طائرة أخرى لتجنب تعطيل الرحلات الجوية المدنية خلال فصل الصيف.وكان أسطول من حوالي 75 طائرة أمريكية للتزود بالوقود والشحن، رسى في مطار بن غوريون لأشهر طويلة، كجزء من الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع ، والتي اندلعت في 28 فبراير.وبحسب الإعلام ، تسبب هذا التواجد في نقص مواقف السيارات في ، مما أدى إلى شل عمليات الطيران التجاري الإسرائيلي.وذكرت هيئة البث، أن الولايات المتحدة، أبقت هذه الطائرات ؛ استعداداً لأية حالة طوارئ أو اندلاع حرب أخرى مع إيران.وذكرت قناة الأخبار الإسرائيلية "i24NEWS" الثلاثاء الماضي أن الجيش الأمريكي بدأ في تقليل عدد طائرات التزود بالوقود في مطار بن غوريون بناءً على طلب إسرائيل.وذكرت القناة، نقلاً عن مصدرين لم تسمهما، أن هذه الخطوة ضرورية لتوفير مساحة وزيادة سعة المطار استعداداً للزيادة المتوقعة في حركة النقل الجوي خلال أشهر الصيف.وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليومية، قدرت سلطات المطار خسائر الإيرادات بنحو 568.1 مليون شيكل (190 مليون دولار).وحذرت من أن هذه الخسائر قد تصل إلى ملياري شيكل (548 مليون دولار) إذا لم تغادر الطائرات الأمريكية بحلول نهاية العام.ويُنظر إلى الطلب الإسرائيلي بإزالة الطائرات، أنه يأتي أيضًا في سياق التوترات التي نشبت بين واشنطن وتل أبيب، أخيرًا، بعدما ظهر تسريب مكالمات بين الرئيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ، تعرض فيها الأخير إلى التوبيخ بسبب مواقفه المتشددة والمتعلقة بمحاولاته مواصلة التصعيد في المنطقة.