تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تطلب من واشنطن سحب طائرات عسكرية من مطار بن غوريون

Lebanon 24
25-06-2026 | 05:48
A-
A+
إسرائيل تطلب من واشنطن سحب طائرات عسكرية من مطار بن غوريون
إسرائيل تطلب من واشنطن سحب طائرات عسكرية من مطار بن غوريون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، بأن الولايات المتحدة أزالت 28 طائرة تزويد وقود من مطار بن غوريون بطلب من إسرائيل التي تطالب واشنطن بنقل حوالي 20 طائرة أخرى لتجنب تعطيل الرحلات الجوية المدنية خلال فصل الصيف.
Advertisement

وكان أسطول من حوالي 75 طائرة أمريكية للتزود بالوقود والشحن، رسى في مطار بن غوريون لأشهر طويلة، كجزء من الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، والتي اندلعت في 28 فبراير.


وبحسب الإعلام الإسرائيلي، تسبب هذا التواجد في نقص مواقف السيارات في المطار، مما أدى إلى شل عمليات الطيران التجاري الإسرائيلي.

وذكرت هيئة البث، أن الولايات المتحدة، أبقت هذه الطائرات في إسرائيل؛ استعداداً لأية حالة طوارئ أو اندلاع حرب أخرى مع إيران.

وذكرت قناة الأخبار الإسرائيلية "i24NEWS" الثلاثاء الماضي أن الجيش الأمريكي بدأ في تقليل عدد طائرات التزود بالوقود في مطار بن غوريون بناءً على طلب إسرائيل.

وذكرت القناة، نقلاً عن مصدرين لم تسمهما، أن هذه الخطوة ضرورية لتوفير مساحة وزيادة سعة المطار استعداداً للزيادة المتوقعة في حركة النقل الجوي خلال أشهر الصيف.

وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليومية، قدرت سلطات المطار خسائر الإيرادات بنحو 568.1 مليون شيكل (190 مليون دولار).

وحذرت من أن هذه الخسائر قد تصل إلى ملياري شيكل (548 مليون دولار) إذا لم تغادر الطائرات الأمريكية بحلول نهاية العام.

ويُنظر إلى الطلب الإسرائيلي بإزالة الطائرات، أنه يأتي أيضًا في سياق التوترات التي نشبت بين واشنطن وتل أبيب، أخيرًا، بعدما ظهر تسريب مكالمات بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعرض فيها الأخير إلى التوبيخ بسبب مواقفه المتشددة والمتعلقة بمحاولاته مواصلة التصعيد في المنطقة. 

مواضيع ذات صلة
الإذاعة الإسرائيلية: استئناف إقلاع الطائرات من مطار بن غوريون بعد دقائق من اعتراض الصاروخ اليمني
lebanon 24
Lebanon24
25/06/2026 15:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن ترجّح إبقاء طائراتها العسكرية بمطار بن غوريون
lebanon 24
Lebanon24
25/06/2026 15:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الولايات المتحدة تسحب 28 طائرة تزويد وقود من مطار بن غوريون بطلب من إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
25/06/2026 15:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24
كاتس: واشنطن لم تطلب انسحابنا من جنوب لبنان ولن نخرج من هناك
lebanon 24
Lebanon24
25/06/2026 15:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

في إسرائيل

إسرائيل

نتنياهو

تل أبيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:49 | 2026-06-25
Lebanon24
07:00 | 2026-06-25
Lebanon24
06:54 | 2026-06-25
Lebanon24
06:22 | 2026-06-25
Lebanon24
06:01 | 2026-06-25
Lebanon24
05:20 | 2026-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24