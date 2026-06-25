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عربي-دولي

57 سفينة تعبر مضيق هرمز... والأمم المتحدة تواصل خطة الإجلاء

Lebanon 24
25-06-2026 | 06:22
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57 سفينة تعبر مضيق هرمز... والأمم المتحدة تواصل خطة الإجلاء
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أعلنت المنظمة البحرية الدولية (IMO)، التابعة للأمم المتحدة، عن عبور 57 سفينة عبر مضيق هرمز خلال الفترة بين 23 و25  حزيران، وذلك في إطار تنفيذ خطة الإجلاء الطارئة التي أقرتها المنظمة لإخراج أكثر من 11,000 بحار من العالقين على متن السفن في منطقة الخليج.
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وأوضحت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي، أنه يُعتقد وجود نحو 1100 بحار كانوا على متن هذه السفن التي عبرت الممر المائي الحيوي بنجاح، مؤكدة استمرار حركة العبور اليومية وتوفير تعليمات فورية للسفن لضمان سلامتها.

وبدأت المنظمة البحرية الدولية إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في الخليج جراء إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أعلنته المنظمة التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء.

وقال الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز، إن "هذه العملية واسعة النطاق ستُنفذ بتعاون وثيق مع إيران وسلطنة عُمان وجميع الدول الساحلية الأخرى في المنطقة والولايات المتحدة وقطاع الشحن البحري".

وأضاف في بيان نقلته وكالة "فرانس برس": "لقد حصلنا على الضمانات الأمنية اللازمة، وتحققنا بدقة من توافر شروط الملاحة الآمنة لدعم هذه العمليات".

وبحسب بيانات المنظمة، قُتل 11 بحارًا في الخليج منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في الـ28 من شهر  شباط الماضي.

ويقدّر عدد البحارة على متن السفن العالقة بنحو 20 ألفًا في الخليج، حيث تفرض إيران قيودًا على الحركة عبر مضيق هرمز.

وتباطأت حركة المرور عبر المضيق، الذي كان ينقل قبل الحرب عادة نحو 20% من الإمدادات اليومية العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، ولم يعد يعبر سوى عدد قليل من الناقلات. 
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