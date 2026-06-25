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عربي-دولي

الإمارات تمنح تأشيرة دخول عند الوصول لمواطني 6 دول

Lebanon 24
25-06-2026 | 07:49
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الإمارات تمنح تأشيرة دخول عند الوصول لمواطني 6 دول
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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة منح رعايا 6 دول وأفراد أُسرهم تأشيرة دخول عند الوصول لمدة 14 يومًا أو 60 يومًا اعتبارًا من 25 يونيو/حزيران.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن الدول المستفيدة من القرار تشمل "رعايا كلٍّ من جمهورية إندونيسيا، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، ومملكة تايلاند، وجمهورية الفلبين، وجمهورية كينيا، وجمهورية جنوب أفريقيا من حاملي جوازات السفر العادية وأفراد أسرهم ممن لديهم إقامة سارية المفعول من إحدى دول: الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وجمهورية سنغافورة، واليابان، وجمهورية كوريا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وكندا".
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وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة تعكس مرونة منظومة الدخول والإقامة في دولة الإمارات، وحرص الدولة على تسهيل رحلة الراغبين في زيارتها، وتقديم كافة التسهيلات لهم بما يلبّي تطلعاتهم.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن توسيع دائرة المستفيدين من هذه التأشيرة يعكس حرص دولة الإمارات على تعميق علاقاتها الثنائية مع الدول الصديقة وبناء شراكات إنسانية واقتصادية وثقافية وطيدة معها.

وأضافت الوزارة أن القرار يفتح آفاقًا أرحب أمام مواطني هذه الدول للتعرّف عن قرب على ما تزخر به الإمارات من مقومات حضارية وفرص متميزة، والتمتع بما تملكه من مقومات سياحية واقتصادية، وبيئة أعمال جاذبة ومحفزة، وبنية تحتية تُعد من الأفضل عالميًّا.

وأكدت الوزارة أنها تواصل بالتعاون والتكامل مع الجهات المختصة في الدولة تيسير حركة تنقّل الأفراد وتبسيط الإجراءات القنصلية، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لرواد الأعمال والمواهب والكفاءات الواعدة.

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن التعديلات الجديدة الخاصة بتأشيرة رعايا بعض الدول المقيمين خارجها تجسد نهج الهيئة في تطوير منظومة الخدمات والتأشيرات وتوسيع قاعدة المستفيدين وتلبية تطلعات الفئات العريضة التي ترغب في زيارة دولة الإمارات.

وأضافت أن التعديلات تزيد من الانسجام مع أحدث التوجهات العالمية في مجال السفر والسياحة والتنقل، وتعزيز الشراكة مع الدول الأخرى بما يدعم ريادة دولة الإمارات في المؤشرات العالمية للإقامة والسياحة والسفر.

وأوضحت الهيئة أنه يُشترط للاستفادة من التأشيرات الجديدة أن يكون المستفيد بالتأشيرة وأفراد أسرته من رعايا الدول المشار إليها، وحاصلين على إقامة إحدى الدول وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وجمهورية سنغافورة، واليابان، وجمهورية كوريا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وكندا، لافتًا إلى أن مدة صلاحية التأشيرة بعد الدخول 14 يومًا أو 60 يومًا حسب نوع التأشيرة.

وأشارت إلى أن تأشيرة دخول رعايا بعض الدول لمدة 14 يومًا يسمح بتجديدها لمرة واحدة فقط أثناء الإقامة في الدولة، بينما لا يُسمح بتجديد التأشيرة نفسها في حال صدورها لمدة 60 يومًا بحيث تصدر لمرة واحدة فقط، وفي حالة انتهاء مدة صلاحية التأشيرة بعد الدخول أيًّا كان نوعها يتوجب على المستفيد مغادرة الدولة؛ حيث يتم فرض غرامة على المخالفين بمقدار 50 درهمًا عن كل يوم.

يُذكر أن إجمالي رسوم إصدار رعايا بعض الدول المقيمين خارجها لمدة 14 يومًا تبلغ 100 درهم، بينما يبلغ إجمالي رسوم إصدار التأشيرة لمدة 60 يومًا 250 درهمًا.
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