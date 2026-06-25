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عربي-دولي

إيران تعرض المساعدة لفنزويلا بعد الزلزالين المدمّرين

Lebanon 24
25-06-2026 | 09:06
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إيران تعرض المساعدة لفنزويلا بعد الزلزالين المدمّرين
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عرضت إيران، التي خرجت لتوها من حرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، تقديم المساعدة في عمليات الإغاثة، بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا الواقعة في أمريكا الجنوبية.
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وكانت إيران داعمًا وثيقًا لفنزويلا في عهد الرئيس المخلوع نيكولاس مادورو.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس، إنها "تعرب عن تضامنها مع حكومة وشعب فنزويلا، وتعلن أن إيران مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة في عمليات الإغاثة والإنقاذ". 

وقتل 164 شخصًا على الأقل، وأصيب حوالي ألف آخرين، جراء زلزال مزدوج هو الأقوى في فنزويلا منذ العام 1900، وفق حصيلة محدثة أعلنتها الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، الخميس.

 وكانت رودريغيز أعلنت حالة الطوارئ، كما أُغلق مطار العاصمة الذي تعرض لأضرار جسيمة بحسب قولها.

ووقع الزلزال الأول بقوة 7,2 درجات في الساعة 18,04 (22,04 بتوقيت غرينتش) على عمق 21,9 كلم، على مسافة حوالي 200 كلم من كراكاس، وتلاه بعد 39 ثانية زلزال بقوة 7,5 درجات وعمق 10 كلم على مسافة 45 كلم، أعقبته حوالي ثلاثين هزة ارتدادية، وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي (يو إس جي سي).

وذكرت الهيئة أن هذا أقوى زلزال يضرب فنزويلا خلال أكثر من قرن، منذ أن سجلت في 29 أكتوبر/تشرين الأول العام 1900 زلزالًا بقوّة 7,7 درجات قبالة سواحل شمال شرق كراكاس، تسبّب في "أضرار كبيرة".
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