قاليباف يهاجم واشنطن: أموالنا لن تُنفق على المنتجات الأميركية

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ردّ رئيس وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، على تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن آلية استخدام الأصول المفرج عنها، مؤكداً أن ادعاءات حول تخصيص هذه الأموال لشراء منتجات أمريكية "غير صحيحة".وكتب قاليباف في منشور على منصة "إكس"، أن "تدّعي كذباً أن الأصول الإيرانية المحررة ستُستخدم لشراء منتجاتها الزراعية"، وفقاً لتعبيره، مضيفاً: "المنتج نحصد ثماره اليوم هو ما زرعته الولايات المتحدة على مدى عقود، وهو انعدام الثقة".وأضاف أن "هذا المحصول محلي ووفير وعضوي بالكامل"، في إشارة ساخرة إلى تراكم الشكوك الإيرانية تجاه السياسات ، معتبراً أن ما تصدره واشنطن هو "فول الصويا المعدل وراثياً والوعود غير المنجزة والكلام الفارغ".وتأتي تصريحات قاليباف بعد أيام من تصريحات للرئيس الأمريكي ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أكدا فيها أن جزءاً كبيراً من الأموال الإيرانية المفرج عنها سيُستخدم لشراء سلع أساسية، من بينها المنتجات الزراعية والأدوية من الشركات الأمريكية.