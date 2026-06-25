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عربي-دولي

قاليباف يهاجم واشنطن: أموالنا لن تُنفق على المنتجات الأميركية

Lebanon 24
25-06-2026 | 10:46
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قاليباف يهاجم واشنطن: أموالنا لن تُنفق على المنتجات الأميركية
قاليباف يهاجم واشنطن: أموالنا لن تُنفق على المنتجات الأميركية photos 0
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ردّ رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، على تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن آلية استخدام الأصول الإيرانية المفرج عنها، مؤكداً أن ادعاءات واشنطن حول تخصيص هذه الأموال لشراء منتجات أمريكية "غير صحيحة".
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وكتب قاليباف في منشور على منصة "إكس"، أن الولايات المتحدة "تدّعي كذباً أن الأصول الإيرانية المحررة ستُستخدم لشراء منتجاتها الزراعية"، وفقاً لتعبيره، مضيفاً: "المنتج الوحيد الذي نحصد ثماره اليوم هو ما زرعته الولايات المتحدة على مدى عقود، وهو انعدام الثقة".


وأضاف أن "هذا المحصول محلي ووفير وعضوي بالكامل"، في إشارة ساخرة إلى تراكم الشكوك الإيرانية تجاه السياسات الأمريكية، معتبراً أن ما تصدره واشنطن هو "فول الصويا المعدل وراثياً والوعود غير المنجزة والكلام الفارغ".

وتأتي تصريحات قاليباف بعد أيام من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أكدا فيها أن جزءاً كبيراً من الأموال الإيرانية المفرج عنها سيُستخدم لشراء سلع أساسية، من بينها المنتجات الزراعية والأدوية من الشركات الأمريكية. 
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