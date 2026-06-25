تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وسط موجة الحر.. فرنسا توقف مفاعلين نوويين احترازيا

Lebanon 24
25-06-2026 | 11:23
A-
A+
وسط موجة الحر.. فرنسا توقف مفاعلين نوويين احترازيا
وسط موجة الحر.. فرنسا توقف مفاعلين نوويين احترازيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوقفت شركة الطاقة الفرنسية الرئيسية، الخميس، مفاعلين نوويين كإجراء لحماية البيئة، وذلك لتجنب تصريف كميات كبيرة من المياه الساخنة في الأنهار التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة جراء موجة حرّ قياسية.
Advertisement


وتستخدم محطات توليد الطاقة، التي تعد أساسية لإنتاج الكهرباء في البلاد، مياه الأنهار لتبريد مفاعلاتها، مما يؤدي إلى تسخين المياه التي تُعاد إلى النهر.

وأعلنت شركة كهرباء فرنسا، الخميس، أنها أغلقت موقتا مفاعلين في محطة نوجان سور سين للطاقة على نهر السين شمال فرنسا، ومحطة بوجيه على نهر الرون بالقرب من مدينة ليون جنوب شرق البلاد، التزاما بالقيود المفروضة على درجات حرارة الأنهار.

وكانت محطة نوجان سور سين قد خفضت الإنتاج في مفاعل آخر قبل أيام "للحد من ارتفاع درجة الحرارة بين المياه المسحوبة من نهر السين والمياه المعادة إليه، وبالتالي حماية الحياة النباتية والحيوانية المائية".

ويأتي إيقاف الإنتاج وخفضه في المفاعلات النووية الفرنسية البالغ عددها 57 في إطار الوفاء بالالتزامات البيئية المصممة لحماية الحياة النباتية والحيوانية في المجاري المائية المستخدمة لتبريد المنشآت النووية.

خلال موجات الحر، قد تضطر شركة كهرباء فرنسا إلى تقليص إنتاج الكهرباء أو وقفه بالكامل، إذ إن تصريف مياه التبريد الأكثر دفئا من مياه الأنهار قد يرفع حرارتها أكثر، علما أن الفارق الحراري يراوح بين بضعة أعشار الدرجة وعدة درجات مئوية وفقا للموقع.

وتعاني فرنسا بشدة من موجة حر قياسية قاتلة تجتاح أوروبا.

وكانت شركة كهرباء فرنسا قد أغلقت مفاعلا في محطة غولفيش جنوب غرب فرنسا على نهر غارون الإثنين، وخفضت الإنتاج في مواقع أخرى.

وأنتجت محطات الطاقة النووية ما يقرب من 70 بالمئة من كهرباء فرنسا العام الماضي.

وصرحت شركة "آر تي إيه" الفرنسية، المشغلة لشبكة الكهرباء، لوكالة فرانس برس، الأربعاء بأن "لدى فرنسا قدرة توليد كافية لتلبية الطلب على الكهرباء، بما في ذلك في حالة انقطاع التيار الكهربائي في بعض منشآت الإنتاج".
مواضيع ذات صلة
فرنسا: وفاة 40 شخصا غرقا منذ 18 حزيران خلال موجة الحر
lebanon 24
Lebanon24
25/06/2026 21:11:20 Lebanon 24 Lebanon 24
أف ب عن مصدر في الشرطة الفرنسية: وفاة طفل في الثالثة داخل سيارة خلال موجة الحر في فرنسا
lebanon 24
Lebanon24
25/06/2026 21:11:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب موجة الحر.. انقطاع الكهرباء عن 68 ألف منزل في فرنسا
lebanon 24
Lebanon24
25/06/2026 21:11:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بلجيكا: وقف حركة 100 قطار وجزء من حافلات النقل العام بسبب موجة الحر الشديدة
lebanon 24
Lebanon24
25/06/2026 21:11:20 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة فرانس برس

شركة الطاقة

الفرنسية

جنوب غرب

جنوب شرق

الرئيسي

أوروبا

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-06-25
Lebanon24
13:11 | 2026-06-25
Lebanon24
12:30 | 2026-06-25
Lebanon24
12:27 | 2026-06-25
Lebanon24
12:25 | 2026-06-25
Lebanon24
12:25 | 2026-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24