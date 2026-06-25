تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد الزلزال...مساعدة من البابا لاوون الرابع عشر إلى فنزويلا

Lebanon 24
25-06-2026 | 12:25
A-
A+
بعد الزلزال...مساعدة من البابا لاوون الرابع عشر إلى فنزويلا
بعد الزلزال...مساعدة من البابا لاوون الرابع عشر إلى فنزويلا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قدّم البابا لاوون الرابع عشر مساعدة طارئة قدرها مئة ألف يورو إلى فنزويلا التي ضربها زلزال عنيف وأسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأوضح الموقع الإخباري الرسمي للكرسي الرسولي "فاتيكان نيوز"، أن "هذا المبلغ الذي خصصته الدائرة الفاتيكانية المعنية بأعمال البابا الخيرية وبمساعدة الشعوب المنكوبة، يشكّل مساهمة أولى في دعم جهود الإغاثة".

وقتل 164 شخصا على الأقل وأصيب نحو ألف وفق حصيلة أولية لزلزالين وقعا في فنزويلا ليل الأربعاء الخميس، بلغت قوة أحدهما 7,2 درجات والثاني 7,5 درجات.

وعرضت دول عدة من بينها الولايات المتحدة وإيران وكوبا والاتحاد الأوروبي توفير مساعدات لفنزويلا المنهكة أصلا بفعل أزمة اقتصادية واجتماعية حادة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
برقية من البابا لاوون الرابع عشر إلى عون: نجدد خالص محبتنا للبنان وأبنائه من مختلف الطوائف
lebanon 24
Lebanon24
25/06/2026 21:12:01 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: لنصلِّ من أجل لبنان والشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
25/06/2026 21:12:01 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يحذّر من ثورة صناعية جديدة تهدد الإنسان
lebanon 24
Lebanon24
25/06/2026 21:12:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الفاتيكان: البابا لاوون الرابع عشر يرحب بالتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
25/06/2026 21:12:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

الرابع عشر

الفاتيكان

كان نيوز

الأوروبي

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-06-25
Lebanon24
13:11 | 2026-06-25
Lebanon24
12:30 | 2026-06-25
Lebanon24
12:27 | 2026-06-25
Lebanon24
12:25 | 2026-06-25
Lebanon24
12:18 | 2026-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24