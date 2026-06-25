بعد الزلزال...مساعدة من البابا لاوون الرابع عشر إلى فنزويلا

قدّم البابا لاوون مساعدة طارئة قدرها مئة ألف إلى التي ضربها زلزال عنيف وأسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأوضح الموقع الإخباري الرسمي للكرسي الرسولي "فاتيكان نيوز"، أن "هذا المبلغ الذي خصصته الدائرة الفاتيكانية المعنية بأعمال البابا الخيرية وبمساعدة الشعوب المنكوبة، يشكّل مساهمة أولى في دعم جهود الإغاثة".

وقتل 164 شخصا على الأقل وأصيب نحو ألف وفق حصيلة أولية لزلزالين وقعا في فنزويلا ليل الأربعاء الخميس، بلغت قوة أحدهما 7,2 درجات والثاني 7,5 درجات.

وعرضت دول عدة من بينها وإيران وكوبا والاتحاد توفير مساعدات لفنزويلا المنهكة أصلا بفعل أزمة اقتصادية واجتماعية حادة.