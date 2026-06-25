زيلينسكي يقر خطة جديدة للضغط على روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني ، أنه وافق على شن حملة مدتها 40 يوماً «للضغط» على من أجل ‌إنهاء الحرب ‌ضد ، ‌وذلك بعد التشاور مع الأوكراني بشأن الضربات الموجهة ضد أهداف روسية.

وكتب ، على تطبيق «تلغرام»: «وافقت على ‌عملية ‌مدتها 40 يوماً ينفذها ‌جهاز الأمن للتأثير ‌على الدولة المعتدية من أجل الضغط لإنهاء الحرب»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتشن منذ ‌أشهر موجات من الضربات على أهداف في روسيا أو في المناطق التي تسيطر عليها روسيا، وتركّز بشكل أساسي على قطاع .