زيلينسكي يقر خطة جديدة للضغط على روسيا

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه وافق على شن حملة مدتها 40 يوماً «للضغط» على روسيا من أجل إنهاء الحرب ضد كييف، وذلك بعد التشاور مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني بشأن الضربات الموجهة ضد أهداف روسية.
وكتب زيلينسكي، على تطبيق «تلغرام»: «وافقت على عملية مدتها 40 يوماً ينفذها جهاز الأمن للتأثير على الدولة المعتدية من أجل الضغط لإنهاء الحرب»، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتشن أوكرانيا منذ أشهر موجات من الضربات على أهداف في روسيا أو في المناطق التي تسيطر عليها روسيا، وتركّز بشكل أساسي على قطاع النفط.