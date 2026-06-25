حصيلة جديدة لزلزال فنزويلا

أعلنت السلطات الفنزويلية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد الأربعاء إلى 188 قتيلا.

وأوضحت أن حصيلة الإصابات تجاوزت 1500 شخص، وأنه لا يزال أكثر من 200 شخص محاصرين تحت الأنقاض.

وكان المركز الأميركي للمسح الجيولوجي، أفاد بوقوع زلزالين متتالين في بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وأدى الزلزال إلى انهيار مبانٍ في مناطق عدة من العاصمة ، وولايات ميراندا ولا غوايرا وأراغوا وكارابوبو وفالكون.