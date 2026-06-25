وزير الخارجية الأميركي: لم ننقل أي أموال إلى إيران حتى الآن

أكد الأميركي ماركو روبيو، عدم تحويل أي أموال لحد الآن إلى ، مضيفا أن لا أحد في تحدث أو أشار إلى تحويل مماثل لصالح إيران.

وأكد روبيو، من المنامة، ضمن جولة على ، أن دول مجتمعة ترفض أي نوع من الرسوم أو التكاليف الإضافية على مرور السفن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا على أن موقف الرئيس الأميركي واضح بهذا الخصوص وحيال حرية الملاحة دون رسوم في المضيق الحيوي للطاقة العالمية.

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وحذّر روبي من أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن، واعتبر أن السماح لطهران بفرض رسوم على استخدام مضيق هرمز سيفتح الباب أمام "فوضى عارمة".