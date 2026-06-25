تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

القضاء المغربي يحسم قضية "إسكوبار الصحراء"

Lebanon 24
25-06-2026 | 23:30
A-
A+
القضاء المغربي يحسم قضية إسكوبار الصحراء
القضاء المغربي يحسم قضية إسكوبار الصحراء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ليل الخميس/الجمعة، بالسجن 12 عاما بحق الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، و10 أعوام بحق البرلماني والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي سعيد الناصري، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم "إسكوبار الصحراء"، المرتبطة بشبكة دولية لتهريب المخدرات.

وتعد هذه القضية من أبرز القضايا التي شهدها المغرب، إذ إنها المرة الأولى التي يمثل فيها سياسيان بارزان أمام القضاء بتهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، ما جعلها تحظى باهتمام إعلامي واسع. ويقبع المتهمان رهن الاعتقال منذ أواخر عام 2023.

وشملت لائحة الاتهامات الموجهة إلى بعيوي والناصري جرائم الاتجار الدولي في المخدرات، والتزوير، والرشوة، ضمن ملف يضم أكثر من 20 متهما، في محاكمة استمرت نحو عامين منذ انطلاقها رسميا في أيار 2024.

وتفجرت القضية إثر شكوى تقدم بها المواطن المالي الحاج أحمد بنبراهيم، المحكوم بالسجن في المغرب، اتهم فيها المتهمين بالاستيلاء على فيلا يملكها في الدار البيضاء، إلى جانب عدد من الشقق والسيارات. كما اتهمهما بالمشاركة معه في شبكة دولية لتهريب مخدر الحشيش من المغرب إلى عدة دول في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل عبر الجزائر.

ويعرف بنبراهيم في وسائل الإعلام بلقب "إسكوبار الصحراء"، تشبيها ببارون المخدرات الكولومبي الراحل بابلو إسكوبار، وهو يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بعد إدانته في قضية تهريب دولي للمخدرات، على خلفية ضبط 40 طنا من الحشيش عام 2015. وكان يقيم في موريتانيا قبل أن يعود إلى المغرب سنة 2019، حيث أوقف لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.

واعتمدت التحقيقات على تصريحات بنبراهيم، إضافة إلى تسجيلات لمكالمات هاتفية وتحويلات مالية بين المتهمين، وفقا لما عرض خلال جلسات المحاكمة.

في المقابل، نفى كل من عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري جميع التهم المنسوبة إليهما، مؤكدين أن تصريحات بنبراهيم تضمنت، بحسب دفاعهما، العديد من التناقضات، فيما قدم الناصري وثائق قال إنها تثبت براءته من تهمة الاستيلاء على الفيلا محل النزاع.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيلون ماسك يحسم قضية “تويتر” باتفاق تسوية
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 09:33:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين عراقيين: تأكيد وجود قاعدة إسرائيلية ثانية الصحراء غربي العراق
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 09:33:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحزب" يحسُم: "احكوا بري"
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 09:33:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"مجلس الشورى" يحسم : لا شطب للودائع بقرار حكومي
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 09:33:06 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

وسائل الإعلام

الاستئناف

البرلمان

برلماني

أفريقيا

القضايا

الرياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:50 | 2026-06-26
Lebanon24
01:25 | 2026-06-26
Lebanon24
01:20 | 2026-06-26
Lebanon24
01:06 | 2026-06-26
Lebanon24
00:40 | 2026-06-26
Lebanon24
23:57 | 2026-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24