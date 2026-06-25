واشنطن تمضي في صفقة دفاعية مع أنقرة

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أفادت وكالة رويترز -نقلا عن مصدرين، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخطرت الكونغرس رسميا بعزمها بيع محركات طائرات إلى تركيا بقيمة تتجاوز 700 مليون دولار.
وبحسب رويترز، فإن الإدارة الأميركية قررت المضي قُدما في الصفقة رغم اعتراضات بعض أعضاء الكونغرس على استمرار امتلاك تركيا لأنظمة دفاع روسية حصلت عليها عام 2019.
وذكرت أن هذه الخطوة تمثل بادرة مهمة تجاه أنقرة قُبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر انعقادها الشهر المقبل في العاصمة التركية، كما تعدّ إشارة ذات دلالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يعتبره الرئيس الأمريكي ترمب حليفا رئيسيا لبلاده.
وكانت رويترز نقلت عن مصادر مطلعة، أن إدارة ترامب تخطط للمضي قدما في بيع العشرات من محركات الطائرات إلى تركيا، وستعمل هذه المحركات -التي تنتجها شركة جنرال إلكتريك- على تشغيل طائرة "قآن"، وهي أول مقاتلة تركية الصنع، وتعتبر مشروعا كبيرا أُطلق في عام 2016 ضمن جهود أنقرة لتحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع.