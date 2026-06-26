غروسي: اتفاق على آلية تفتيش للمنشآت النووية في إيران

أكد مدير ، الجمعة، وجود اتفاق ينص على آلية تفتيش على المنشآت النووية في .

وقال غروسي في تصريحات نقلتها " ": "نأمل أن نكون في إيران قريبا. أجرينا تبادلا مع السلطات ".

وتابع: "وجودنا ضروري للتأكد من أن اتفاق وإيران موثوق به".

وكالة الطاقة الذرية: "نعتقد أن المواد النووية الإيرانية لم تنقل منذ آخر تفتيش في 2025، لكن علينا التأكد من ذلك"، في إشارة على ما يبدو إلى مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب.

واعتبر غروسي أن تخفيض نسبة المواد النووية أو نقلها إلى الخارج "خيارات متاحة لإيران، لكن عليها الموافقة على ذلك".