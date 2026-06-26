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عربي-دولي

غروسي: اتفاق على آلية تفتيش للمنشآت النووية في إيران

Lebanon 24
26-06-2026 | 01:06
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غروسي: اتفاق على آلية تفتيش للمنشآت النووية في إيران
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أكد مدير وكالة الطاقة الذرية رافايل غروسي، الجمعة، وجود اتفاق ينص على آلية تفتيش على المنشآت النووية في إيران.

وقال غروسي في تصريحات نقلتها "رويترز": "نأمل أن نكون في إيران قريبا. أجرينا تبادلا أوليا مع السلطات الإيرانية".

وتابع: "وجودنا ضروري للتأكد من أن اتفاق الولايات المتحدة وإيران موثوق به".

وقال مدير وكالة الطاقة الذرية: "نعتقد أن المواد النووية الإيرانية لم تنقل منذ آخر تفتيش في 2025، لكن علينا التأكد من ذلك"، في إشارة على ما يبدو إلى مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب.

واعتبر غروسي أن تخفيض نسبة المواد النووية أو نقلها إلى الخارج "خيارات متاحة لإيران، لكن عليها الموافقة على ذلك".

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