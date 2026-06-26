موسكو تعلن إسقاط 28 مسيّرة أوكرانية

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أعلنت موسكو إسقاط 28 مسيّرة على الأقل كانت متجهة نحو العاصمة الروسية في غضون ساعة واحدة تقريبا ليل الخميس الجمعة.
وكتب رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على «تلغرام» «يعمل متخصصون من جهاز الطوارئ في المواقع التي سقط الحطام فيها».
وفي الأشهر الأخيرة، كثفت أوكرانيا هجماتها بالطائرات ضد روسيا، ولا سيما ضد البنى التحتية للطاقة، بهدف حرمان الكرملين من مصدر دخل حيوي لتمويل مجهوده الحربي.
وكان هجوم أوكراني تسبب الأسبوع الماضي في اندلاع حريق هائل في مصفاة نفط في جنوب شرق موسكو.