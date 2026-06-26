موسكو تعلن إسقاط 28 مسيّرة أوكرانية

أعلنت إسقاط 28 مسيّرة على الأقل كانت متجهة نحو العاصمة الروسية في غضون ساعة واحدة تقريبا ليل الخميس الجمعة.

وكتب رئيس بلدية موسكو سوبيانين على «تلغرام» «يعمل متخصصون من جهاز الطوارئ في المواقع التي سقط الحطام فيها».

وفي الأشهر الأخيرة، كثفت هجماتها بالطائرات ضد ، ولا سيما ضد البنى التحتية للطاقة، بهدف حرمان من مصدر دخل حيوي لتمويل مجهوده الحربي.

وكان هجوم أوكراني تسبب الأسبوع الماضي في اندلاع حريق هائل في مصفاة نفط في موسكو.