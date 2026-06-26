نزوح جديد من شمال دارفور

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وقالت المنظمة، في بيان الخميس، إن فروا الثلاثاء من قرى شاتمارتا، وسانجاري، وغوز لابان، ودال باريدا، وخير واجد في منطقة أمبرو، نتيجة تصاعد انعدام الأمن.وأوضحت أن بعض النازحين انتقلوا إلى مناطق أخرى داخل أمبرو، فيما عبر آخرون الحدود باتجاه المجاورة.وأكدت المنظمة أن الوضع الأمني في المنطقة "لا يزال متوتراً ومتقلباً"، مشيرة إلى أنها تواصل مراقبة التطورات عن كثب.ويأتي هذا النزوح بعد 3 أيام من إعلان المنظمة الدولية للهجرة فرار نحو 2260 شخصاً من قريتين في أمبرو للسبب نفسه.وبحسب مجموعة المحامين المستقلين المعنيين بقضايا الطوارئ، تتعرض قرى في أمبرو لهجمات منذ نحو شهر من قبل ، شملت مداهمات للأسواق وحرق قرى وعمليات نهب واسعة.وتسيطر قوات الدعم السريع على 4 من ولايات دارفور الخمس وجزء كبير من الولاية الخامسة، فيما يواصل الجيش السوداني السيطرة على أجزاء من شمال دارفور ومعظم الولايات الأخرى، بينها العاصمة الخرطوم.ويشهد حرباً منذ نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، على خلفية خطط دمج هذه القوات في الجيش، ما أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع سقوط عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.