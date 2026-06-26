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عربي-دولي

قبل وبعد الزلزال.. صور تكشف دماراً هائلاً في فنزويلا

Lebanon 24
26-06-2026 | 04:18
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قبل وبعد الزلزال.. صور تكشف دماراً هائلاً في فنزويلا
قبل وبعد الزلزال.. صور تكشف دماراً هائلاً في فنزويلا photos 0
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كشفت صور جوية حجم الدمار الواسع الذي خلفه الزلزالان اللذان ضربا فنزويلا، حيث أظهرت مشاهد لمناطق كاملة بدت وكأنها “مُسحت من الخريطة” في مدينة ساحلية قريبة من العاصمة كراكاس.

وبحسب الصور التي نشرتها شبكة “سي إن إن” ونقلتها شركة “فانتور” الأميركية المتخصصة في تحليل البيانات، فقد تركزت المشاهد المدمرة في مدينة لا غوايرا، الواقعة على بعد نحو 16 كيلومتراً شمالي كراكاس.

وأعلنت السلطات ارتفاع عدد قتلى الزلزالين المدمرين إلى 235 شخصا على الأقل، مع مئات المصابين.

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ووسط المباني المهدمة التي تحولت إلى أكوام من الأنقاض، يحاول الفنزويليون عبثا إنقاذ ذويهم العالقين أحياء.

وتضررت لا غوايرا بشكل خاص، حيث كان السكان المنكوبون يبحثون وسط الأنقاض وهم ينادون على أسماء ذويهم أو يحاولون إنقاذ المصابين، بينما تواصلت هزات ارتدادية قوية الخميس.

 

ووقع الزلزال الأول بقوة 7.2 درجات، والثاني بعد 39 ثانية زلزال بقوة 7.5 درجات، أعقبته نحو 30 هزة ارتدادية، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ويعد زلزال الأربعاء الأقوى الذي يضرب فنزويلا خلال أكثر من قرن، منذ سجلت في 29 تشرين الأول 1900 زلزال بقوة 7.7 درجات قبالة سواحل شمال شرقي كراكاس، تسبب في "أضرار كبيرة".

 

والخميس أعلن وزير الصحة كارلوس ألفارادو للتلفزيون الحكومي ارتفاع حصيلة الضحايا، وقال: "للأسف، استقبلنا حوالى 235 شخصا وصلوا من دون مؤشرات حيوية أو توفوا فور وصولهم إلى منشآتنا الصحية".

وكانت الحصيلة السابقة 188 قتيلا، في وقت تدفقت به عروض الدعم ومعها فرق الإغاثة من مختلف أنحاء العالم.

لكن جهود الإنقاذ تتقدم ببطء، إذ لا تزال الجثث عالقة تحت الأنقاض بعد ساعات من وقوع الزلازل، في حين بدأ الوقت ينفد بالنسبة إلى بعض العالقين والمصابين.

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