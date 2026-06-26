بالفيديو... إنقاذ جرو من تحت أنقاض زلزاليّ فنزويلا (فيديو)

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
A puppy is Rescued alive in Venezuela.#Earthquake #Venezuela #BreakingNews #NaturalDisaster #EarthquakeVideo #DisasterFootage #ViralVideo pic.twitter.com/46PixQsd1B
— Science And Nature (@ScienceAndNatu7) June 25, 2026
A puppy is Rescued alive in Venezuela.#Earthquake #Venezuela #BreakingNews #NaturalDisaster #EarthquakeVideo #DisasterFootage #ViralVideo pic.twitter.com/46PixQsd1B