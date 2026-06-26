زيلينسكي يبحث مع لاتفيا تعزيز التعاون العسكري في مجال المسيّرات

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عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير ، اليوم الجمعة، مباحثات ثنائية مع نظيره اللاتفي، إدغارس رينكيفيتش، ركزت بشكل أساسي على تطوير التعاون العسكري والتكنولوجي بين البلدين في مجال المسيّرات، وتنسيق المواقف السياسية والدفاعية على الساحة الدولية.وأوضح زيلينسكي، في بيان عبر منصة "إكس"، أنه ناقش مع رينكيفيتش أطر العمل المشترك ضمن صيغة "صفقة المسيّرات"، مشيرًا إلى أن الرئيس اللاتفي أشاد بكفاءة فريق الخبراء الأوكرانيين المتواجدين في لاتفيا.وأكد زيلينسكي استعداد الدائم لدعم حلفائها بالخبرات العسكرية والمعدات الدفاعية التي أثبتت فعاليتها في ميدان المعركة.وثمّن الرئيس الأوكراني قرار لاتفيا الأخير بتقديم مساهمة مالية إضافية لدعم مبادرة "PURL" المعنية بحماية المدنيين، مؤكدًا أن كل دعم يتدفق لبلاده يسهم مباشرة في إنقاذ الأرواح من الهجمات الجوية الروسية، كما أعرب عن تطلع كييف لإطلاق مشاريع مشتركة جديدة تحت مظلة برنامج "SAFE".وفي الملف السياسي، نقل زيلينسكي تهنئة نظيره اللاتفي بمناسبة افتتاح أولى فصول مفاوضات الانضمام إلى . وشدد على أن موقف لاتفيا يظل واضحًا ومبدئيًا بشأن ضرورة تسريع فتح بقية المسارات التفاوضية، معربًا عن أمله في أن تتبنى بقية الدول الشريكة المقاربة المبدئية ذاتها.وأكد الجانبان تنسيق الرؤى والمواقف المشتركة استعداداً لقمة " " المقبلة، إلى جانب عدد من اللقاءات والارتباطات الدبلوماسية المرتقبة على مستوى الشركاء.